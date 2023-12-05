Meta和IBM組AI聯盟 超微、甲骨文、戴爾都加入

臉書母公司Meta Platforms、IBM已攜手成立「AI聯盟」（AI Alliance），成員包括超過50家人工智慧（AI）企業與研究機構的，共同推動開放發展AI與制定安全基準，希望共享技術並降低風險。

AI聯盟的成員包括超微（AMD）、英特爾（Intel）、甲骨文（Oracle）、Stability AI、軟體銀行、Sony集團、戴爾等企業，以及康乃爾大學、東京大學、聖母大學（University of Notre Dame）及國家科學基金會等學術機構，但不包含ChatGPT開發者OpenAI。

AI聯盟將聚焦負責任地發展AI技術，包括安全與資安工具，集結資源支持「開放創新與開放科學」，擴增開源碼的AI模型數量，發展新硬體並與學術研究人員合作，而非一些公司偏好的自有系統，最終將設立治理委員會與技術監督委員會。

這個聯盟會有Meta和IBM擔任領導角色有其邏輯。Meta過去幾個月來已持續釋出其大型語言模型的開源碼版本，IBM長期都有開源碼軟體的歷史，該公司擁有Linux系統服務供應商Red Hat。

Meta全球事務副總裁克雷格（Nick Clegg）在聲明中說：「我們相信，AI開放發展，讓更多人受益、打造安全產品並研擬安全，會更好。」IBM資深副總裁兼研究部門主管吉爾（Darío Gil）表示，IBM從8月以來便與Meta合作，統整聯盟成員，AI聯盟近期將釋出AI模型與安全驗證的指標工具。

開源碼AI技術的支持者認為，這種方式能更有效率地耕耘這些高度複雜的系統。

超微副總裁兼資料中心事業群總經理諾羅德（Forrest Norrod）表示，超微將以其硬體和其他聯盟成員一同支持開放AI生態系，並將打造能讓企業使用其晶片的軟體。