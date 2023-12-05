祖克柏兩年來首度出售Meta股票 進帳近1.85億美元

祖克柏兩年來首度賣出Meta Platforms股票，進帳1.85億美元。這一年來，Meta大漲172%，在大型科技股表現中僅次於輝達（Nvidia）。

彭博根據申報資料匯整的數據顯示，這位Meta聯合創辦人的信託以及他的公益和政治捐贈基金11月透過交易計畫減持約68.2萬股的Meta股票，這是管理祖克柏名下財富的法人2021年11月來首度出售股票，這將有助於祖克柏運用在Meta以外創投、科學研究和影響力投資在內的活動。

祖克柏過去10年來定期減持Meta股票，但2022年Meta出現2012年首次公開發行股票以來最差的表現時，沒有賣出一股。

如今Meta股價逼近2021年創下的歷史新高，當初祖克柏和他的公益基金會 Chan Zuckerberg Initiative 也逢高賣掉價值逾10億美元的持股。根據彭博億萬富豪指數，這位39歲的Meta創辦人仍持有Meta約13%的股份，幾乎占他1,177億美元財富的全部。

祖克柏與他38歲的妻子 Priscilla Chan 之前已承諾在有生之年將他們99%的財富投入到公益事業，比方促進平等和治療疾病等。最近所賣Meta股票有一半以上來自於他們名下的基金會的持股。