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台積電ADR跌1.6% 較台北交易溢價縮為6.1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

台積電ADR周一下跌1.6%，收在97.01美元，較台北交易溢價6.1%。費城半導體指數同日下挫1.2%。

美國股市周一收跌，連五周周線漲勢暫歇，本周公布就業數據之前，投資人擔心對聯準會（Fed）降息押注可能過了頭。標普500指數跌0.5%，收於4,569.78點。那斯達克綜合指數跌0.8%，報14,185.49點；道瓊工業指數跌0.1%，報36,204.44點。美國公債周一下跌，美國10年期公債殖利率上漲8.4個基點，報4.2799%。

台灣加權股價指數周一小跌16.87點，收在17,421.48點，台積電跌0.9%收在574.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 135.41 -1.26 130.00 4.16

中華電 CHT 120.03 +0.47 121.00 -0.80

台積電 TSM 608.85 -1.56 574.00 6.07

聯電 UMC 49.27 -1.13 50.20 -1.86

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 ADR

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