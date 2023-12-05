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鮑爾唱鴿 金價盤中創新高

聯合報／ 記者朱漢崙、編譯葉亭均／綜合報導

受到美國聯準會主席鮑爾發表鴿派言論帶動，國際黃金價格續創新高，昨天一度漲至每英兩二一三五點三九美元的歷史新高，儘管隨後小幅回跌，但歐美銀行看好金價後市，一旦聯準會明年啟動降息，金價可望續漲至二千四百美元的新高價。

鮑爾一日指出，抑制通膨有所進展，但現在臆測聯準會何時降息還太早。不過，市場認為鮑爾提到過度緊縮與緊縮不足的風險更加平衡，解讀發言內容偏鴿，除了美股收紅，金價也跟著上漲。

現貨黃金價格昨天上午一度大漲百分之三點○五、來到每英兩二一三五點三九美元，超越二○二○年八月七日創下的歷史新高，當時是新冠肺炎疫情期間；紐約黃金期貨最高也大漲百分之三，至每英兩二一五二點三美元新高。亞洲下午盤則翻黑，小跌百分之○點二左右，價位在每英兩二○九○美元附近遊走。

台銀黃金交易科主管說，金價上周五和昨天價格上漲，受鮑爾談話的影響很大，金價主要影響因素為美國利率政策走向，昨天的走勢已相當程度反映二○二四上半年聯準會可能降息的預期心理。台銀也分析，十二月到明年一月國際現貨金價可望在一九八○至二一二○美元間波動。

台銀指出，根據美國銀行在十一月廿八日的金價預測，影響金價最重要的因素仍是利率，如果聯準會明年第二季宣布結束升息周期，黃金將吸引更多新的買家；一旦提前降息，明年底金價可能會來到每英兩二千四百美元的新高價。

摩根大通則分析，隨著聯準會降息，金價可能會在明年中開始上漲，並在二○二五年觸及每英兩二千三百美元價位。

針對近期黃金存摺的走勢，台銀分析，國內黃金存摺十月的買、賣均明顯增加，分別成長兩倍及三倍，由於金價已經來到高檔，十一月呈現觀望，較十月減少約三至四成，十二月以來則是「買盤縮手，賣盤則期待更高的價位。」

金價 聯準會 鮑爾

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