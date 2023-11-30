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國際油價應聲上漲！ OPEC+初步同意明年再減產100萬桶

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）多個成員國，支持沙烏地阿拉伯提出的進一步減產計畫，初步同意從明年起每日進一步減產約100萬桶。 圖／路透
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）多個成員國，支持沙烏地阿拉伯提出的進一步減產計畫，初步同意從明年起每日進一步減產約100萬桶。 圖／路透

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）多個成員國，支持沙烏地阿拉伯提出的進一步減產計畫，初步同意從明年起每日進一步減產約100萬桶，帶動30日國際油價連續第三天上漲，漲到三周來高點。

英國金融時報（FT）、路透和彭博資訊等國際媒體紛紛報導，沙國目前自願將日產量減少100萬桶，原訂的期限是到今年底，現在決定明年將維持此一減產措施，而其他會員國明年將分擔新增的減產量。消息人士指出，沙國向其他會員國提出警告，表示若不同意共同減產，沙國將取消現行的減產措施，勢必導致油價重挫。

布蘭特原油元月期貨30日一度衝到每桶84.69美元，之後小回到83.95美元，仍比29日上漲0.85美元，報83.95美元；西德州上漲0.61美元，報78.47美元。

目前會議仍在進行中，這項減產計畫將在30日召開的部長視訊會議上做出最後決定。

油價 沙烏地阿拉伯 OPEC

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