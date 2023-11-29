孟格辭世／人生如何富足又長壽？孟格提供六大秘訣

「股神」巴菲特左右手、波克夏公司副董孟格在28日與世長辭，享耆壽99歲，他以作為成功的投資人聞名，富比世估算其身家高達26億美元，他實用的人生建議也讓人受用。

Business Insider報導，在2019年，孟格與CNBC分享他正向人生觀的一些秘訣，「這些簡單守則能大大改善生活，而且十分平凡。」以下是孟格長壽與幸福人生的六大訣竅。

忌妒心不要太甚

孟格近幾十年來已不斷警告忌妒心帶來的危險。他在1986年對哈佛大學畢業生的致詞上說，忌妒心與毒品一樣，都是通往悲慘的道路。在此後的歲月，他不斷重申要克制這種心態的重要性。

在2022年Daily Journal的年會上，擔任該公司董事的孟格說：「世界不是由貪婪所驅動，而是忌妒心。」

避免怨恨

在1986年的演說上，孟格也對畢業生示警怨恨造成的危險，「如果你想要陷入悲慘的境地，我大力推薦怨恨。」孟格的人生也並非一帆風順，歷經離婚、半盲、喪子，然而，他仍極力避免總是心懷憤恨。

別超支

在去年5月的波克夏股東年會，孟格提供了睿智的財務建議，「很簡單，就是花的不要比賺的多，並精明地投資。」

他也提到避開有害之人與活動，持續學習，及延遲滿足，「若你能辦到這些事，幾乎篤定能成功，若不，則（成功）需要非常好運。」

在困頓時仍保持愉悅

孟格確實曾面臨過挑戰，但他在2019年對CNBC說，保持愉悅是明智之舉，為了保持這種心情，關鍵是放下負面情緒，「當你深深陷入厭惡和憤恨時，有辦法保持愉悅嗎？當然不行，所以一開始就不要陷入這種情緒」。

與可靠的人往來

孟格把自己的成功，部分歸功於增進與可靠之人的關係，並避開有害的人。孟格人生中最可靠的人，想當然耳是巴菲特。這對搭檔1959年在共同的故鄉奧馬哈首次相遇，建立了長逾一甲子的友誼。

巴菲特在2014年的年度股東信函上說，孟格是奧馬哈的博士，「預期我們會成功，我們也辦到了。」他也說，波克夏是建立在孟格的藍圖上。

做你該做的

孟格也說，每天試圖比起床時更聰明些，以及一個人能做的最好事情，就是幫助另一人了解更多。儘管孟格（可能）是在開玩笑，但他曾經提出一個非常規的建議：吃糖果。

去年2月接受CNBC採訪時，孟格嚼著波克夏旗下See糖果公司的花生糖，並表示這是長壽的關鍵，「我正在吃這麼棒的花生糖，如果你想活到99歲，這就是你想做的事。」