想投資移民嗎？南韓只要100萬新台幣、香港也收比特幣

聽過「投資移民」嗎？在世界村的時代裡，人類的移動自由度已大幅提高，移民亦然，各國要如何吸引這些移民前往入籍？

所謂的「投資移民」（investment immigration），是指透過投資，獲得外國國籍或長期居留權的合法移民。隨著全球化進展，投資移民愈來愈受歡迎，也愈發受到關注。各國吸引移民的政策、成本各異，部分國家雖然門檻較高，卻提供更豐厚的福利和發展機會，部分國家儘管門檻較低，但享受的權益也相對較少。

申請門檻與成功率

投資移民的門檻，主要包括投資金額、申請費用，以及相關的附加費用。例如，美國EB-5投資移民的最低投資金額為50萬美元，申請費用約為5萬美元，再加上律師費用和雜費，總費用可能高達80萬美元。相較之下，澳洲投資移民的最低投資額較高，總費用約100萬美元。

不同國家間的投資移民政策，也存有差異。部分國家的政策寬鬆，對投資額度和條件放寬，申請流程簡單，吸引大量投資移民申請。例如，葡萄牙的黃金居留計畫、希臘的黃金簽證計畫都屬此例。其他國家的政策相對嚴格，對投資額度和條件有嚴格限制，澳洲的投資移民政策就是一例。

各國投資移民的申請成功率也是關鍵。加拿大和澳洲的投資移民政策緊關相對嚴格，但申請通過率較高，美國的申請成功機率則相對較低。

地理位置與政經發展

地理位置和經濟發展，是選擇投資移民國家時重要的考慮因素之一。部分已開發國家雖然投資移民的費用相對較高，但因經濟發展、政治局勢相對穩定，成熟的法律體系和先進的公共設施，同時提供更多福利和社會保障，成為許多投資移民者心中首選，例如，加拿大和澳洲等國家，為投資者提供更高品質的生活。

在投資門檻和報酬率方面，不同國家對投資移民的要求有明顯差異。部分國家對投資金額和種類有明確規範，同時要求投資者在一定時間內，付出一定比例的經濟報酬，用以確保投資移民的永續性，以及對當地經濟的實質貢獻。相比之下，部分國家的投資門檻較低，較容易滿足相應要求。

此外，教育和醫療資源，也是育有子女投資移民者考慮的關鍵。對他們而言，擁有頂尖教育資源和完善醫療體系的國家，能為投資者子女提供更優良的教育和未來發展機會，也提供更高水準的醫療服務，就算這些國家的投資移民門檻相對較高，但在權衡下，投資移民者還是願意為教育和醫療方面的待遇前往移民。

投資移民與財富多元化

各國的投資移民政策，除了給予居住權，還附帶工作權益，盼能為當地經濟做出實質貢獻。因此，部分國家可能會要求投資移民者在獲得永久居留權後，繼續支付稅費或進行商業投資，才能延續居留權。

投資移民提供一個獨特的機會，讓所謂高淨值人士（HNI）獲得全球的投資機會，獲得第二公民身分後換取的永久居留權，不僅為投資移民者提供全球通行權，更被視為投資和資產多元化的途徑。

以希臘為例，擁有境內豪華大廈，是獲得希臘黃金簽證的途徑之一，加拿大可透過投資境內聯邦創業計畫，或是取得三年開放工作許可證移民到加拿大，兩者都是加國發給永久居留權的優先考慮對象。

100萬新台幣移民南韓，印尼「黃金簽證」吸客

根據統計，台灣已連續三年人口外移，這些人口選擇前往外地工作與定居，加拿大與東南亞都是熱門目的地，近年全球吹起的韓流熱潮，也帶動台灣人口前往南韓移民。

南韓目前的居留條件為信用存款，只要借款給南韓政府約新台幣680萬元，南韓政府會在借款年限到期時全數退還，因此，只要花費約新台幣100萬元的會計費用，就可取得南韓的居留資格，比起美日投資門檻划算許多。

美國的EB5移民申請人必須自行創立公司，投入至少 80 萬美元的資金，直接聘雇至少十位美國公民。由於這個「直接投資」的條件較嚴苛，一般新創企業不太可能符合規定，因此，「間接投資」就成了較多人申請投資移民的途徑。EB5間接投資的投入金額、創造工作機會與直接投資規定一樣，但申請人只需將80萬美元借貸給美國開發商，再由美國開發商去創造就業機會，預計五至六年後即可領回。

印尼則推出「黃金簽證」（golden visa），只要申請人被印尼政府認定對發展有潛在貢獻，即可獲得，ChatGPT之父奧特曼（Sam Altman）即以擁有「AI研發的國際聲譽」及「對印尼AI發展的潛在貢獻」，獲得印尼首個黃金簽證，入境無須排隊通關，效期長達十年。

黃金簽證共分兩種：五年期與十年期。前者要求申請者成立一家價值250萬美元的公司，後者要求投資額至少需500萬美元。另外，購買印尼政府債券也可獲得黃金簽證，所需資金從35萬美元到70萬美元不等。

在印尼之前，美國、愛爾蘭、紐西蘭、西班牙等國已為投資者推出類似的「黃金簽證」，以此吸引資本和創業型居民。

香港祭出比特幣門檻、愛爾蘭停辦投資移民

為吸引投資，刺激經濟成長，香港政府2003年宣布實施「資本投資者入境計畫」，任何資本投資者只要在香港投資至少1000萬港元（約新台幣3916萬元），就可獲得香港居留權，不需要在香港經營任何業務，但這項計畫在 2015年喊停。

時隔八年，為再次吸引人才及資金入港，香港政府在2023年3月發布新的投資移民政策，門檻提高至3000萬港元（約新台幣1億1749萬元）。香港特區行政長官李家超於施政報告中，提出這3000萬元不包含房地產，這項政策目前已有約六萬人申請成功。此外，國外學生畢業後也可留港一年求職，盼為港留住人才。

值得注意的是，香港立法會議員邱達根建議，可將比特幣列為金融產品，擴大投資移民的資產類別及收入範圍，吸引更多高科技新貴。

值得注意的是，香港立法會議員邱達根建議，可將比特幣列為金融產品，擴大投資移民的資產類別及收入範圍，吸引更多高科技新貴。比特幣示意圖，圖片來源／Ingimage。

就在許多國家使出渾身解數，吸引投資移民之際，愛爾蘭反其道而行。

2012年，當時經濟困難的愛爾蘭政府，推出國際投資計畫（IIP）鼓勵外來投資，申請者至少須擁有200萬歐元的個人財富，額外投資至少100萬歐元，為期三年。這項計畫成功為愛爾蘭帶來大量投資，自設立以來，已批准近12.52億歐元的投資總額，確實促進愛爾蘭的經濟，並讓企業受益。

但愛爾蘭司法部在2023年2月14日，宣布翌日結束發表IIP，原因是對來自中國不斷增加的投資移民，申請進行審查已變得「極其困難」，許多投資計畫更是缺乏戰略，無法創造就業機會，因而喊卡。

據統計，在2022年的1316份申請中，僅41份來自中國以外地區，愛爾蘭司法部批准的306份申請案，其中282份來自中國。

（本文出自2023.11.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）