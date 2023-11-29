小摩：利率可能維持更高更久

儘管投資人看好美國通膨形勢好轉且降息在望，但摩根大通（小摩）執行長戴蒙認為沒那麼快，利率可能維持更高更久。彭博資訊訪調經濟學家對明年美國通膨的預測，也呼應戴蒙的看法，預期聯準會（Fed）不會太積極降息。

戴蒙27日在倫敦一場投資會議警告，別對經濟的最近表現太過樂觀，「我們（的經濟）甚至可能軟著陸。我只是認為還有更多推升通膨的力量」。

他認為，利率仍可能更高更久，背後因素包括綠色經濟（或用在替代能源的支出）、全球供應鏈重組及多國政府高財政支出。他也認為，美國經濟強勁成長，仍受惠於新冠疫情現金補助的支出。

此外，澳洲、英國和泰國的央行總裁也紛紛警告，儘管市場對利率觸頂或接近頂峰的預期升溫，但貨幣政策前景仍不明朗。澳洲央行總裁布洛克28日在香港舉行的會議稱，該行正在應對廣泛的不確定性和考驗。