布蘭特油價跌破80美元 等待OPEC+會議 金價觸及6個月高點

國際油價周一（27日）連續第三天下跌，指標布蘭特原油期貨跌破80美元，因供應過剩疑慮掩蓋過了對石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）將擴大減產的預期；隨著美元走軟，黃金價格攀升至六個月高點。

油價收黑 布蘭特原油跌破80美元

布蘭特原油1月期貨下跌0.6美元，跌幅0.7%，報每桶79.98美元；美國西德州原油1月期貨下跌0.68美元，跌幅0.9%，報74.86美元。兩大合約盤初均一度下跌1美元。

上周周間油價急挫，當時OPEC+宣布將部長級會議延後至11月30日，原因是必須處理非洲產油國在產量目標上的分歧。

一位OPEC+消息人士周一表示，油國聯盟仍在考慮擴大石油減產。幾位分析師表示，他們預期OPEC+將把減產措施延長至明年，甚至擴大減產，以支撐油價。

一位OPEC+消息人士說，他預期周四將有一個「集體進一步減產」的選項，但沒有提供細節。

不過根據彭博資訊報導，與會代表們表示，沙烏地阿拉伯要求OPEC+聯盟的其他成員國減少石油產量配額，以支撐全球市場，但遭到一些成員國反對。代表說，產油國在周末前向達成妥協的方向取得進展，但尚未敲定協議。

加拿大帝國商業銀行私人財富美國高級能源交易員Rebecca Babin表示：「儘管有消息說沙國在達成共識方面取得了進展，但在正式宣布之前買入原油的風險偏好有限。」

她補充說：「在我們弄清事態發展之前，預計原油難以上漲。」

荷蘭國際集團（ING）分析師表示，預期沙國將把自願額外減產每日100萬桶的計畫延續到明年，俄羅斯也會延長其削減供應的行動，「如果我們看不到這些，市場將面臨進一步的下行壓力」。

隨著非OPEC+國家的供應增加，以哈戰爭的風險溢價消退，美國西德州原油價格已從9月末的高點下跌了20%

金價突破2,000美元後繼續上漲

金價觸及六個月高點，因美元走軟以及對聯準會暫停貨幣緊縮政策的預期，幫助金價在每英兩2,000美元的關鍵水準上方盤整。

現貨金價27日收盤報每英兩2,014.13美元，上漲0.67%，此前曾觸及5月16日以來的最高點；美國黃金期貨收高0.5%，報每英兩2,012.4美元。

美元徘徊在三個月低點附近，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說價格較低。

RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn說，在聯準會就其利率計畫提供更多訊息之前，黃金可能會在2,000美元附近交易一段時間，「如果他們暫時停止升息，黃金將會走高」。

CME的FedWatch工具顯示，交易人士普遍預期聯準會在12月按兵不動，同時將明年5月下調利率的可能性定為50%左右。較低的利率降低了持有無息資產的機會成本，往往會提振金價。

白銀跳漲1.3%，創近三個月新高，報每英兩24.62美元；白金下跌1.3%，報918.51美元；鈀金下跌0.2%，報1,071.32 美元。