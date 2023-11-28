聽新聞
test
0:00 / 0:00

COP28將登場 再生能源成長超預期

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

第28屆聯合國氣候大會（COP28）預計30日在杜拜登場，經過多年討論，為了限制氣候變遷，願意做出重大犧牲的國家、企業甚至個人顯然仍很少，但潔淨能源的爆炸性成長，正為全球減少使用化石燃料帶來希望。

華爾街日報報導，國際能源總署（IEA）2009年時預測，太陽能的價格仍過高，無法在電網上競爭。IEA並持續低估再生能源和電動車的成長，但根據國際再生能源總署（IRENA）的資料，去年全球已有超過八成的新增發電容量來自再生能源。

在亞利桑那州鳳凰城西部沙漠設置的太陽能光電場Sun Streams，占地13平方哩，預計2025年前可為大約30萬戶家庭提供足夠電力，有助該州最大公用事業更接近其零碳電網目標。這項由再生能源業者Longroad握有多數股權的開發案，是再生能源驚人發展的一環。成本續降和技術改善推動再生能源的成長持續超越預期。

政府補貼帶動風電和太陽能發電的初期成長，之後技術改良和大規模製造，壓低了再生能源的成本。用於電動車和電網儲能的鋰離電池價格也已大幅下滑。Sun Streams擁有的儲能電池足以為大約4萬輛特斯拉供電。

彭博新能源財經預估，全球今年來安裝的太陽能板，已新增近400百萬瓩（GW）發電容量，相當於去年全球發電廠發電容量的4.5%。看好能源轉型者認為，按目前的成長軌跡來看，再生能源的使用遲早會超越化石燃料。

再生能源 化石 華爾街日報

延伸閱讀

Volkswagen宣佈將會為中國市場推出2萬美元內的全新入門電動車

COP28氣候峰會11月30日登場 各方目標與盤算一覽

工商團體面試 侯友宜：重啟ECFA談判、核電廠延役

礦場罷工事件再起、再生能源需求龐大 街口投信：銅價後市看俏

相關新聞

聯合國氣候峰會 拜登不去

美國官員透露，總統拜登將缺席30日在杜拜登場的聯合國氣候峰會，彭博的分析也指出，本次峰會可能難以取得重大進展。

市場觀望經濟數據 美股早盤走低

美國本週將公布消費者信心、價格及製造業表現等數據，投資人觀望以待，美股主要指數今天早盤走低

美英等18國 簽AI安全協定

路透廿七日報導，美國等十八國廿六日簽署一項攸關人工智慧（AI）的國際協定。美國國土安全部網路安全與基礎設施安全局長伊斯特...

蘋果創辦人賈伯斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果聯合創辦人史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）是當代最具影響力與遠見的企業領袖之一，在科技及創新領域留下不可磨滅的...

投機風潮退燒 美掀綠色類股拋售潮

利率攀漲和美國多州的政治抵制，掀起「綠色類股」的拋售潮。據彭博訪調，市場人士預料綠色股的賣壓會持續到明年，或許會連跌四年...

COP28將登場 再生能源成長超預期

第28屆聯合國氣候大會（COP28）預計30日在杜拜登場，經過多年討論，為了限制氣候變遷，願意做出重大犧牲的國家、企業甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。