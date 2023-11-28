COP28將登場 再生能源成長超預期

第28屆聯合國氣候大會（COP28）預計30日在杜拜登場，經過多年討論，為了限制氣候變遷，願意做出重大犧牲的國家、企業甚至個人顯然仍很少，但潔淨能源的爆炸性成長，正為全球減少使用化石燃料帶來希望。

華爾街日報報導，國際能源總署（IEA）2009年時預測，太陽能的價格仍過高，無法在電網上競爭。IEA並持續低估再生能源和電動車的成長，但根據國際再生能源總署（IRENA）的資料，去年全球已有超過八成的新增發電容量來自再生能源。

在亞利桑那州鳳凰城西部沙漠設置的太陽能光電場Sun Streams，占地13平方哩，預計2025年前可為大約30萬戶家庭提供足夠電力，有助該州最大公用事業更接近其零碳電網目標。這項由再生能源業者Longroad握有多數股權的開發案，是再生能源驚人發展的一環。成本續降和技術改善推動再生能源的成長持續超越預期。

政府補貼帶動風電和太陽能發電的初期成長，之後技術改良和大規模製造，壓低了再生能源的成本。用於電動車和電網儲能的鋰離電池價格也已大幅下滑。Sun Streams擁有的儲能電池足以為大約4萬輛特斯拉供電。

彭博新能源財經預估，全球今年來安裝的太陽能板，已新增近400百萬瓩（GW）發電容量，相當於去年全球發電廠發電容量的4.5%。看好能源轉型者認為，按目前的成長軌跡來看，再生能源的使用遲早會超越化石燃料。