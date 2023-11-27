觀光業搶旅遊星期二商機

經濟日報／ 編譯盧炯燊／綜合外電

隨著節日購物狂潮席捲全美，超過1.8億名美國人從感恩節後的「黑色星期五」血拚到「網購星期一」，現在旅遊業者正在開拓「旅遊星期二」（Travel Tuesday）商機，聲稱這是獲得假日旅遊及冬季度假優惠的最佳機會。

旅遊業者本來在黑色星期五提供優惠直到網購星期一，索性延至星期二，而且還提供更多折扣，特別是想靈活選擇旅遊日期及目的地的人，可獲得更多優惠。

例如郵輪業者Royal Caribbean提供大幅折扣，在最高七折外、額外再給750美元優惠，預訂截止日期為11月28日（星期二）。

Frontier Airlines航空以低於500美元的價格，推出一年期的「無限飛行」通行證以吸引旅客。Spirit Airlines航空也推出飛往拉斯維加斯、邁阿密及芝加哥等地的航班機票最低只要20美元的優惠，Priority Pass為會員提供的機場貴賓休息室，費用降低30%。

旅遊服務網站Priceline的執行長凱勒（Brett Keller）指出，節日購物季正在成為旅遊優惠的良機。他說，由現在到明年春初，郵輪公司提供大量折扣及積分獎賞，飯店會有更多便宜房間。

旅遊應用程式Hopper首席經濟學者伯格解釋，「旅遊星期二」正逢人們剛慶祝完感恩節及度假回來，還想著假期和禮物，還沒想到預訂下次旅遊。

折扣 購物狂 網購

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「黑五」過後…「旅遊星期二」悄悄接手「網購星期一」

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