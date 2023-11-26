豐田2023股價上漲逾50%！資深投行家預測 未來電動車強權沒有美國

摘要 1.從今年初以來，豐田股價自1799日圓，不斷攀升，曾經達最高點是2880日圓。以11月23日股價計算，年初至今股價上漲了約51%。 2.豐田的電動車發展仍落後於特斯拉和比亞迪，為何股價會有好表現？ 3.未來，哪些國家會成為電動車產業的領頭羊？

電動車話題今年一直都很熱門，有一家廠商引起我注意——全球領導汽車廠商豐田。豐田股價持續向創歷史新高邁進，自今年初至11月23日，上漲了約51%，並獲得來自分析師的「買入」建議。

對於一家有百年歷史的巨頭來說，這個新聞令人跌破眼鏡，因為豐田電動車技術並不先進。2022年，豐田純電動車銷量只占特斯拉的1.8%，豐田經典神車Corolla在2023年第一季，銷量更被特斯拉Model Y超越。

豐田切入電動車的關鍵在於「固態電池」，這是顛覆性技術，可以實現更輕、充電更快，並更強大的電池。豐田最近宣布已取得技術突破，表示早期的耐用性問題已解決。儘管承認挑戰嚴峻，但豐田宣稱應能在2027年大規模生產、商業化固態電池。

豐田是全球最有價值的汽車公司，電池技術變革對其是轉機也是挑戰，這引發外界對日本整體創新能力及豐田的質疑。畢竟，充電10分鐘，就能讓汽車行駛1200公里的電池，實在不易生產出來！

最近，豐田也積極對外展現製造實力，公開一種名為Gigacasting的技術，可以在短短3分鐘內完成3分之1車身的製造，大大簡化了車輛組裝的繁瑣步驟。這項技術向外界證明了豐田對電動化浪潮的認真態度。

豐田長期以來，一直抗拒全面推行純電動車的趨勢。自4月份任命新總裁以來，豐田一直在努力改變其作為電動車落後者的形象。近期股東更施壓管理層，要求公司在全球電動車競賽中，保持領先地位。

以生產和銷售量來看，豐田絕對是全球領先的汽車製造商。但在快速變化的當下，特斯拉及比亞迪的進展，使得豐田在重要性和領導力方面，落後電動車領導者。

上世紀80年代，當時是日本和美國汽車業的競爭。日本車廠包括豐田和本田，大舉進軍美國市場，取得一定成績。

美國近期因罷工以及提高工資事件，汽車產業陷入困境；而歐洲傳統汽車大國德國，雖有雙B，但業績持續下滑，且在電動車領域落後同業，至於英國、法國、義大利的汽車產業更一蹶不振。展望未來，市場恐怕只剩下日本和中國業者強烈競爭。

在一個特斯拉和比亞迪領軍的電動車新時代，豐田東山再起，強勢向世界宣布參戰，不能小覷！

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