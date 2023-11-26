美股蓄勢衝 拚漲到年終

美股上周五（24日）在感恩節假期縮短交易時段變動不大，穩住連四周漲勢，讓投資人更有信心這股漲勢能延續到年終。

美股似正凝聚一股動能，有可能將感恩節一周的上漲行情轉為全面的年終漲勢。季節性因素是原因之一：自1950年來，從感恩節到新年年關，標普500指數70%是上漲的，平均回報率為1.7%。

標普500指數上周五小漲0.1%，道瓊指數上漲117點，不過那斯達克指數小跌0.1%。正逢感恩節假期，交易清淡。

總結一周，道瓊和標普各漲1.3%和1%，那斯達克上漲0.9%。

費城半導體指數上周五和周線變動不大。輝達（Nvidia）跌1.9%，連續第三日下跌，有報導說輝達通知大陸客戶將延後推出銷陸的新款人工智慧（AI）晶片；台積電ADR也跌0.8%，一周下來跌1.7%。

美國10年期公債殖利率上周五小幅走高收在4.483%。美國公債價格隨歐債下跌。

受到通膨數據降溫預示聯準會（Fed）可能結束升息的激勵，標普500指數11月漲幅已超過8%，離7月底創下的今年最高收盤水準4,588點不到30點。

標普500指數今年在感恩節前一個月內上漲8.1%，是1999年以來最佳表現，當年接著到年終又上漲3.7%。

盈透證券首席策略師索斯尼克說：「美股適逢季節性的時機從超賣狀況中反彈，這是基於Fed結束升息周期的預期，這點問題不大。但如今看來也反映會加速降息周期的預期心理，這可能需要經濟情勢比投資人預期更差來配合。」