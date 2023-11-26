快訊

金馬60／吳慷仁影帝、林品彤史上最年輕影后！完整得獎名單曝光

金馬60／評審過程意外平和 女配角比帝后還難產！

美股蓄勢衝 拚漲到年終

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股24日早盤漲跌互見。路透
美股24日早盤漲跌互見。路透

美股上周五（24日）在感恩節假期縮短交易時段變動不大，穩住連四周漲勢，讓投資人更有信心這股漲勢能延續到年終。

美股似正凝聚一股動能，有可能將感恩節一周的上漲行情轉為全面的年終漲勢。季節性因素是原因之一：自1950年來，從感恩節到新年年關，標普500指數70%是上漲的，平均回報率為1.7%。

標普500指數上周五小漲0.1%，道瓊指數上漲117點，不過那斯達克指數小跌0.1%。正逢感恩節假期，交易清淡。

總結一周，道瓊和標普各漲1.3%和1%，那斯達克上漲0.9%。

費城半導體指數上周五和周線變動不大。輝達（Nvidia）跌1.9%，連續第三日下跌，有報導說輝達通知大陸客戶將延後推出銷陸的新款人工智慧（AI）晶片；台積電ADR也跌0.8%，一周下來跌1.7%。

美國10年期公債殖利率上周五小幅走高收在4.483%。美國公債價格隨歐債下跌。

受到通膨數據降溫預示聯準會（Fed）可能結束升息的激勵，標普500指數11月漲幅已超過8%，離7月底創下的今年最高收盤水準4,588點不到30點。

標普500指數今年在感恩節前一個月內上漲8.1%，是1999年以來最佳表現，當年接著到年終又上漲3.7%。

盈透證券首席策略師索斯尼克說：「美股適逢季節性的時機從超賣狀況中反彈，這是基於Fed結束升息周期的預期，這點問題不大。但如今看來也反映會加速降息周期的預期心理，這可能需要經濟情勢比投資人預期更差來配合。」

標普 感恩節 美國公債

延伸閱讀

顯卡太強引注目！Nvidia爆被歐中法監管機構索資 辦公室遭突襲搜索

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

黃仁勳爆最愛這台車卻差點劃下「人生句點」 現在改換這車：因為它有輝達的「痕跡」

美股早盤／輝達傳延後發表銷陸晶片 股價挫跌近0.8％、那指跌近0.2％

相關新聞

美股蓄勢衝 拚漲到年終

美股上周五（24日）在感恩節假期縮短交易時段變動不大，穩住連四周漲勢，讓投資人更有信心這股漲勢能延續到年終。

2024債券年？分析師看好美債

去年底投資人和分析師預測2023年市場大勢時，共識看法是：美國面臨經濟衰退，美國公債史上最慘跌勢終結。這兩項預測看來都槓...

輝達財報帶動 AI ETF資金逆勢回流

路透報導，一檔追蹤人工智慧（AI）類股的ETF最近看到資金回籠，逆轉資金連續六周淨流出的頹勢，背景是AI龍頭指標輝達（N...

美感恩節網購額創新高

美國感恩節（23日）網購額創新高，超過55億美元，比去年同期增加5.5%；預估感恩節隔天的「黑色星期五」網購額將達96億...

日擬修改觀光客免稅制

日本政府正考慮修改提供給外國遊客的免稅購買制度，以防止制度遭濫用，未來可能和一般國家做法一樣，旅客購買時一律採含稅價，即...

ESG基金納軍工股 惹議

在全球規模最大的ESG（環境、社會與治理）基金類別，投資組合經理人愈來愈安心持有國防軍工資產，反映在地緣政治衝突加劇的大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。