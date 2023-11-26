美感恩節網購額創新高

美國感恩節（23日）網購額創新高，超過55億美元，比去年同期增加5.5%；預估感恩節隔天的「黑色星期五」網購額將達96億美元，比去年同期增加約6%，且預料整個周末網購額都將激增。

業者指出，本周一（27日）是所謂的「網購星期一」，屆時將有許多電子產品供應打折促銷，是零售業者年度營收的重頭戲。

年終網購旺季從11月就已展開，1日至23日網購額接近770億美元，比去年同期增加近7%。儘管經濟前景籠罩諸多不確定性，通膨仍相對偏高，加上對經濟衰退的憂慮未解，影響消費者信心，但分析師表示，「電商銷售成長仍然堅實，因為業者提前打折」。

儘管去年消費者在疫情後重返商店，使得網購支出減緩，但今年網購支出繼續成長。

Adobe Analytics的初步數據顯示，在「黑五」這一天，截至美東時間24日晚間6時30分，線上支出較去年同期成長7.4%，達到73億美元，最終結果出爐時，預計黑五消費額將達95億至98億美元。

消費常通常要等到「黑色星期五」打折時，才會購買電視與家電等大型商品，折扣幅度平均達到約20%。服裝與配飾也是周末的熱賣商品，一些成衣業者甚至打對折促銷；玩具的折扣率高達40%，感恩節的網購額比去年同期激增182%，業者必須僱用更多人手來因應客戶需求。

全美零售協會預估，今年底假期的總採購額將達9,660億美元，創新高。專家指出，消費支出熱絡是由需求強勁帶動，而非因為售價上漲而使金額虛胖。

分析師指出，消費者習慣改變，有助於網購加速成長，更多人使用行動裝置購物，而且採用「先買後付」的方式。今年四分之三的網購是透過手機，感恩節當天約有5億美元的網購額是利用「先購物、後付款」的方式結帳，預料「網路星期一」這種方式成交的金額將創7.8億美元新高。

Adobe發現，雖然消費者預計會在感恩節周末花費創紀錄的金額，但隨著零售商透過增加折扣來應付經濟不確定性，網路消費品價格至少在過去13個月中有所下降。