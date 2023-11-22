OpenAI宮鬥劇震撼矽谷！庫克認將長留蘋果 開口談接班計畫

OpenAI執行長奧特曼一度被開除，如今又復職的消息，震撼矽谷。蘋果執行長庫克強調，該公司不會有此種人事劇變，他未來幾年都無意交棒，但也透露，蘋果有詳細的接班規劃，繼任者應該是公司內部人士。

財星（Fortune）、Business Insider報導，庫克接受歌手杜娃黎波（Dua Lipa）的Podcast訪問時表示，他熱愛替蘋果工作，沒辦法想像不在蘋果的日子，還會待上好一陣子。庫克坦承，要說為了讓蘋果實現減排90%的承諾，執行長會當到2050年有點「牽強」，但他近期沒打算離開。

儘管如此，這並未阻止團隊制定接班方案。他說：「我們這家公司相信需擬定接班計畫，有著非常詳盡的規畫。出乎意料的事情永遠可能發生，我祈禱這不會成真，但我也可能明天一命嗚呼。」

不令人意外地，庫克婉拒評論誰會出線，但他證實繼任人選可能是內部人士，而非從外部延攬人才。庫克解釋：「我的職責是培育幾名有能力接班的人，我真的希望這個人來自蘋果內部。因此我的任務是確保有數名人選，供董事會欽點。」

庫克2011年出掌大位後，蘋果股價從不到13美元，現在暴增至191.45美元，光是今年來就大漲53%。儘管如此，多數人仍把蘋果與賈伯斯畫上等號。對此庫克表示，他與賈伯斯、蘋果員工共享成功榮耀，而且要是賈伯斯在世，賈伯斯仍會是執行長，公司還是會有出色表現。