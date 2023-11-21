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在首爾買食品竟比紐約還貴！ 價差最大的是這1物

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓基本食品價格高昂，恐影響人民生活品質與城市國際競爭力。歐新社
南韓基本食品價格高昂，恐影響人民生活品質與城市國際競爭力。歐新社

韓國每日經濟新聞本周一針對首爾的Emart A分店和紐約的Walmart B分店，這兩座城市各自的主要超市裡所販賣的十項基本食品，進行價格比較。結果發現，首爾市的食品價格，是紐約的兩倍多。

這十項基本食品包含﹔麵包、雞蛋、蘋果、香蕉、雞肉、牛里肌肉、牛奶、洋蔥、可口可樂，以及一項消費者喜愛的零食。若比較實體店面的最低售價，在首爾的超市裡購買這十項食品，共需17.57美元，比在紐約超市購買所需之11.97美元，高出46%。在韓國，相同的食品若於線上購買，價格可能較低，但在美國，同一家超市的實體店面和網路商店標價通常是一致的。此外，在進行兩地食品價格的比較時，也有考量到紐約州的食品是不額外加稅的。

雖然兩地的超市都有促銷活動，首爾的食品價格整體而言仍比紐約高。價差最大的食品是雞肉，韓國販售的價格是紐約的2.1倍；麵包貴了1.7倍，牛奶則是1.6倍，而雞蛋價格也差了1.5倍。拿來相互比較的十項食品之中，只有零食這項在首爾買是比較便宜的。韓國的農心鮮蝦條（Saeukkang）每單位重量的價格是美國多力多滋（Doritos）的一半。

食品的價差，又因為兩國人民的所得差異而讓人更有感。根據南韓銀行的數據顯示，南韓人均國民所得毛額（GNI）為35,900美元，是美國人（70,800美元）的一半。若單就前述十項基本食品而論，首爾的消費物價指數是紐約的三倍。

食品雜貨價格的高低，雖然會因種類而有不同幅度的差異，但原本就屬較為低價的食品，價格一旦增高，勢必對家戶支出造成壓力。韓國延世大學（Yonsei University）經濟學教授Sung Tae-yoon指出﹔「若一座城市的居民必須以昂貴的價格購買基本食品，他們的生活品質必然低落。財務上沒有餘裕，所得差距只會繼續擴大，如此惡性循環，最終必將減弱那座城市的國際競爭力。」

紐約 首爾 超市

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