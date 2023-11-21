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專做富裕客層的零售商銷售跌至2年來新低 美經濟現憂慮徵兆

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。美聯社
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。美聯社

鎖定美國中上階層的零售業者，近來銷售出現兩年來的最大跌幅。美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在今年「黑色星期五」的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。

彭博設立「富裕指數」，作為高收入階層的花費指標。這個指數涵蓋10個領域的30家大型零售商，包括蘋果、精品業者Coach、高檔百貨諾斯壯（Nordstrom）等。

彭博Second Measure追蹤匿名的美國信用卡和簽帳金融卡交易，發現獲納富裕指數的業者和品牌，銷售從1月開始轉壞，近來情況更加惡化。這些公司的8~10月銷售驟降70%，而且銷售中位數的跌幅達14%，為兩年來的最糟表現。雪靴業者Ugg是少數力抗頹勢的品牌，Vouge雜誌今年稍早稱Ugg為「最火熱的新鞋」。

訪調研究公司Morning Consult資深經濟學家布魯恩說，儘管利率飆至高點、通膨上揚，中上階級「驅動了許多強於預期的花費」，但現在家庭收入至少10萬美元的人士，開始變得更節儉。

54歲的Julie Robinson-Jasper，家庭年收入超過10萬美元，但她已開始計劃縮減假期開支，兩個孩子耶誕禮物的預算上限為600美元，一如先前三年，但計入暴增通膨後，購買力將大減。現在她們一家為避免餐廳高價，多在家裡開伙，還轉往二手市場添購衣物。她說：「如果再發生事情，像裁員或生病，我不想被搞到措手不及。」

富裕客層對消費開支的變化有極大影響力，這些人在景氣好時有錢揮霍，但受到壓力時，會比富豪更快縮減支出。專做此一客層的業者生意受創，預告美國經濟未來可能會轉趨疲弱。

美國 黑色星期五 品牌

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