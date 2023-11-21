美元隨美公債殖利率下跌 日圓連三日走升 重返148字頭

美元延續上周頹勢，美國20年期公債債標售之後，較長期美國公債扭轉跌勢。日圓連續三日走升，亞洲貨幣普遍走高。

美元指數跌0.5%至103.438至9月1日來最低，上周下跌近2%，創7月中旬以來最大單周跌幅。

美國10年期公債走高，殖利率下跌1.2個基點至4.42%；20年期公債標售得標殖利率為4.78%，發行前交易水準為4.79%。

市場已排除聯準會（Fed）再次升息的可能性，最近的數據顯示經濟和通膨壓力放緩，但還不足以增加對經濟即將陷入衰退的疑慮。

FXStreet.com高級分析師Joseph Trevisani說：「無論是信貸、股市還是匯市，都確信Fed已經完成升息，但Fed並不願意這麼說。我們都知道這一點，我們以前見過，也聽過。」

Fed官員最近發言並沒有排除因經濟數據發生變化而需要進一步升息的可能性。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金表示，通膨很可能持續頑強，並迫使Fed在比投資人預期更長的時間內維持高利率。

歐元兌美元觸及8月15日以來最高的1.0952美元。穆迪出人意料將義大利「Baa3」主權評級的前景從負向上調至穩定，並將葡萄牙評級上調兩個級距至「A3」。

日圓兌美元觸及六周半最高的148.09日圓。美元兌日圓尾盤報148.36日圓，跌幅為0.8%。

英鎊兌美元報1.251美元，升值0.4%，此前曾觸及兩個月最高的1.2518美元。