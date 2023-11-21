快訊

美國最佛心老闆 泰勒絲如何擄獲千禧世代的心

31年前嫩照出土！不老玉女零變化美成這樣

懶人包／好市多黑色購物週Day 2！除濕機免萬元、75吋4K電視砍1萬3 黑五精選3C家電特價看這

美元隨美公債殖利率下跌 日圓連三日走升 重返148字頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元觸及六周半最高的148.09日圓。路透
日圓兌美元觸及六周半最高的148.09日圓。路透

美元延續上周頹勢，美國20年期公債債標售之後，較長期美國公債扭轉跌勢。日圓連續三日走升，亞洲貨幣普遍走高。

美元指數跌0.5%至103.438至9月1日來最低，上周下跌近2%，創7月中旬以來最大單周跌幅。

美國10年期公債走高，殖利率下跌1.2個基點至4.42%；20年期公債標售得標殖利率為4.78%，發行前交易水準為4.79%。

市場已排除聯準會（Fed）再次升息的可能性，最近的數據顯示經濟和通膨壓力放緩，但還不足以增加對經濟即將陷入衰退的疑慮。

FXStreet.com高級分析師Joseph Trevisani說：「無論是信貸、股市還是匯市，都確信Fed已經完成升息，但Fed並不願意這麼說。我們都知道這一點，我們以前見過，也聽過。」

Fed官員最近發言並沒有排除因經濟數據發生變化而需要進一步升息的可能性。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金表示，通膨很可能持續頑強，並迫使Fed在比投資人預期更長的時間內維持高利率。

歐元兌美元觸及8月15日以來最高的1.0952美元。穆迪出人意料將義大利「Baa3」主權評級的前景從負向上調至穩定，並將葡萄牙評級上調兩個級距至「A3」。

日圓兌美元觸及六周半最高的148.09日圓。美元兌日圓尾盤報148.36日圓，跌幅為0.8%。

英鎊兌美元報1.251美元，升值0.4%，此前曾觸及兩個月最高的1.2518美元。

Fed 美國 日圓 美元

延伸閱讀

歐債雙利多 漲聲響起

美經濟若放緩 銷美為主台企小心

東超籃賽／3洋將聯手壓下「約旦Kobe」 勇士勝場開張

被習近平稱為「鐵桿朋友」！這國總統赴北京簽自貿協定 冷落歐盟

相關新聞

那斯達克率美股上漲 微軟Nvidia再創歷史新高

美國股市在輝達（Nvidia）公佈財報前延續11月來熱絡行情，微軟宣布聘請剛剛離職的OpenAI執行長官奧特曼領導旗下新...

美元隨美公債殖利率下跌 日圓連三日走升 重返148字頭

美元延續上周頹勢，美國20年期公債債標售之後，較長期美國公債扭轉跌勢。日圓連續三日走升，亞洲貨幣普遍走高。

台積電ADR上漲0.4% 較台北交易溢價9.6%

台積電ADR周一上漲0.4%，收在99.96美元，較台北交易溢價9.6%。費城半導體指數上漲1.5%。

輝達股價飆！黃仁勳富敵Nike創辦人、避險基金大咖 50大富豪排名第27

在2023年與人工智慧（AI）產業相關的投資狂潮中，輝達（Nvidia）的股價飆漲幅度幾乎無人能望其項背，使得這家晶片製...

微軟和輝達帶動 史指和那指連漲5日

受微軟和輝達領銜的科技股強勁上漲的推動，美股大幅上漲，展開縮短交易的假期周。

回鍋OpenAI破局 奧特曼轉投微軟

紐約時報廿日報導，OpenAI十九日晚間發布內部備忘錄，確認前執行長奧特曼回鍋無望，將由直播平台Twitch前執行長希爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。