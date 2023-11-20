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OpenAI奧特曼將加入微軟！分析師讚「大獲全勝」 馬斯克則喊1句揶揄
在OpenAI開除前執行長奧特曼（Sam Altman）和董事長兼總裁的布羅克曼後，OpenAI最大股東微軟20日宣布，這兩人都將加入微軟先進的AI研究團隊。微軟美股盤前一度上漲2.7%。顧問公司Evercore ISI形容微軟此舉是「大獲全勝」，還能消除外界對OpenAI短期前景不明的疑慮。
彭博資訊報導，微軟表示將致力維持和OpenAI的夥伴關係，並對OpenAI的產品路線圖有信心。微軟是OpenAI最大的雲端服務供應商，除了已對該公司投資130億美元，更握有OpenAI的49%股權。
奧特曼無預警遭OpenAI解職，分析師認為不會對微軟潛在的生成式AI商機，或微軟與OpenAI的關係產生實質衝擊。OpenAI已延攬遊戲實況平台Twitch創辦人席爾（Emmett Shear）接任執行長。
微軟執行長納德拉在社群平台X公布這項消息後，億萬富豪馬斯克隨後在該貼文下方語帶雙關留言說：「現在他們（指奧特曼和布羅克曼）要開始使用Teams了！」
路透報導，OpenAI是在一場Google Meet視訊會議中開除這兩人，而Teams則是微軟的視訊會議軟體Microsoft Teams。
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