瀑布型公司架構 執行長沒掌控權
CNBC分析，OpenAI採用少見的公司架構，以董事會位居營運頂端，弱化了執行長的地位，也讓OpenAI共同創辦人奧特曼容易在迅速被拉下台時，才意外發現自己已被拔除執行長職務。
企業的共同創辦人被迫離開公司，相當少見，例如Uber共同創辦人卡拉尼克在一連串隱私與性別歧視爭議後，被迫離開，但更少見的是，奧特曼並未擁有和卡拉尼克相同的權力。他在董事會有一席，但除了透過YCombinator基金的小額投資，沒有OpenAI持股，因此面對反對勢力時沒有太多掌控權。
最容易了解OpenAI組織架構的比喻方式為瀑布，董事會擁有最高決策權，掌控最頂端的非營利組織「OpenAI公司」（OpenAI Inc.），至於奧特曼擔任執行長的營利事業OpenAI全球公司（OpenAI Global），則在最底端。
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