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拜習會沒驚喜 在美上市中概股盤前普遍下跌

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
分析師表示，拜習會未釋出意外消息，導致阿里巴巴等在美上市中概股16日盤前普遍下跌。圖／路透
分析師表示，拜習會未釋出意外消息，導致阿里巴巴等在美上市中概股16日盤前普遍下跌。圖／路透

在美國上市的中國概念股16日盤前普遍下跌，跟隨中港股市稍早的跌勢，分析師認為，原因和中美兩國元首會晤未釋出超出預期的訊息有關。

路透報導，在美國上市的中國企業，從百度到拼多多、騰訊音樂、京東、嗶哩嗶哩，16日盤前跌幅介在0.9%~3.1%。

網易股價盤前下跌3.6%，儘管稍早公布的第3季經調整淨利遠超出預期。新創汽車公司蔚來、理想和小鵬汽車的跌幅則介在2.9%~4.3%。

電商巨擘阿里巴巴盤前股價一度重挫9%，儘管稍早公布的第2季經調整淨利年比增長16.8%至人民幣401.2億元，高於預期的398.1億元，但阿里巴巴也同時宣布，由於美國近期擴大晶片出口限制帶來的不確定性，將暫停旗下雲智能集團的分拆。阿里巴巴港股16日收跌2.2%。

美國總統拜登15日與中國國家主席習近平舉行了近四個小時會談，雙方同意開通元首熱線、恢復兩軍高層溝通、展開禁毒合作，顯示兩人在這場一年來首次的面對面會談中取得進展，但並沒有釋出什麼令人意外的訊息。

港股 電商 拜習會

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