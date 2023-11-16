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印太經濟框架 白宮突喊停

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
印太經濟架構（IPEF）為美國整體印太戰略的一環，目前共有14個成員國。路透
印太經濟架構（IPEF）為美國整體印太戰略的一環，目前共有14個成員國。路透

美國總統拜登準備會見中國大陸國家主席習近平之際，拜登政府用來抗衡大陸經濟影響力的「印太經濟框架（ＩＰＥＦ）」關鍵計畫，卻因民主黨國會議員反對而中止。

金融時報報導，美國原定本周亞太經合會（ＡＰＥＣ）論壇完成ＩＰＥＦ貿易支柱的關鍵內容，此舉將向大陸發出訊號，即華府提出了一個反制陸方經濟影響力的戰略，而美國與合作夥伴能夠就此進行合作。

不過，美國參議院銀行委員會主席、俄亥俄州聯邦參議員布朗與其他民主黨議員擔憂，ＩＰＥＦ貿易支柱「缺乏可執行的勞工標準」，將對他們的二○二四年選情產生影響。隨著參議員施壓，白宮突然喊停。

一名美國前官員表示，「我們剛交給中國一場雙重勝利，美國政壇功能失調，而且美國沒有對亞洲的經濟理念」。

拜登二○二二年五月在東京宣布啟動ＩＰＥＦ，針對亞洲各國提出貿易、供應鏈、潔淨經濟、公平經濟四個領域進行協議。

不過，美國的盟邦與合作夥伴對ＩＰＥＦ不太熱心，因為這項倡議沒有提供任何美國市場准入。日本在內的一些國家則希望ＩＰＥＦ將為美國提供一條加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）的橋梁。

ＩＰＥＦ四個領域中，強化供應鏈五月已完成協議談判，十四日閉幕的部長級會議則就「潔淨經濟」跟「公平經濟」領域取得共識，卻在數位貿易規範及保護勞工權益上存在分歧，導致貿易領域無法達成實質協議。

APEC 拜習會

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