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索羅斯上季加碼科技股 新建立台積電ADR、蘋果股票部位

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
「金融巨鱷」索羅斯。路透
「金融巨鱷」索羅斯。路透

「金融巨鱷」索羅斯創立的索羅斯基金管理公司，上季大幅加碼醫療保健類股，並且大幅調整科技持股，敲進安謀（Arm）和Instacart等首次公開發行股票（IPO）的個股，並建立台積電ADR和蘋果的股票部位，但也出清微軟、輝達及迪士尼等持股。

索羅斯基金管理公司14日提出的申報資料顯示，在投資人對IPO新案保持審慎之際，該公司上季買進32.5萬股的安謀股票，也買進Instacart和Klaviyo等上季IPO的個股股票。

索羅斯上季戰略性擴大資產組合，共新增69檔個股，包括動視暴雪（Activision Blizzard）的逾300萬股、逾618萬股Abcam股票、約150萬股諾和諾德ADR、8萬股的台積電參與型美國存託股票（sponsored ADS）、約4.1萬股蘋果股票、62萬股的Datadog股票、約57.5萬股的Splunk股票，並建立博通和Snowflake股票部位。

索羅斯也加碼其他科技持股，例如提高Uber持股部位16.6%至近87.9萬股，另增持另一家零工經濟業者DoorDash股票部位30.9%到約17.8萬股等。

然而，索羅斯基金管理公司也減碼高通持股26.9%至約5.4萬股、大砍T-Mobile美國公司部位67.1%，出清在輝達和微軟的各約1萬股，並出售電動車新創公司Rivian的其餘420萬股持股。

在其他類股部分，索羅斯基金管理公司加碼通用汽車持股部位36.3%至61.31萬股、提高Nike部位11.8%。

整體而言，彭博資訊分析指出，索羅斯基金管理公司上季加碼醫療保健產業的程度最大，減碼非必要消費支出類股的幅度最大。

索羅斯 IPO 台積電

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