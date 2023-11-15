台積電ADR隨費半大漲2.6% 較台北溢價拉大至11.9%

台積電ADR周二大漲2.6%，收在98.91美元，較台北交易溢價11.9%。費城半導體指數大漲3.6%。

台積電客戶輝達（Nvidia）上漲2.1%，收在歷史新高，連續十個交易日上漲也創下2016年以來最長連漲走勢。

美國股市周二大漲，公債殖利率則大跌，美國通膨降溫甚於預期，強化投資人認為聯準會（Fed）已結束升息，且認為明年年中會開始降息。

道瓊工業指數大漲489.83點，漲幅1.4%，收在34,827.7點；標普500指數勁揚84.15點，漲幅1.9%，收在4,495.7點；那斯達克綜合指數狂漲326.64，漲幅2.37%，收在14,094.38點。標普500指數和那斯達克綜合指數都創下4月以來最大單日漲幅。

台灣加權股價指數周二上漲76.42點，收在16,915.71點，台積電小漲0.2%收在572.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 137.47 +4.04 123.50 11.32

中華電 CHT 117.16 +0.84 116.50 0.57

台積電 TSM 639.89 +2.58 572.00 11.87

聯電 UMC 49.62 +2.13 48.55 2.20

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據