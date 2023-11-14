快訊

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

輝達推升級版AI晶片H200 亞馬遜谷歌等率先採用

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
美國晶片大廠輝達（Nvidia）為其頂級人工智慧（AI）晶片添加新功能。路透
美國晶片大廠輝達（Nvidia）為其頂級人工智慧（AI）晶片添加新功能。路透

美國晶片大廠輝達（Nvidia）為其頂級人工智慧（AI）晶片添加新功能，亞馬遜（Amazon）、Alphabet旗下的谷歌公司（Google）以及甲骨文（Oracle）明年將開始採用。

這款H200晶片將取代輝達目前頂級的H100晶片，主要升級在於更高頻寬的記憶體，也就是晶片中最昂貴、決定能快速處理多少資料的部分。

輝達稱霸人工智慧晶片市場，為OpenAI的ChatGPT和許多類似的生成式人工智慧服務提供支持。這些服務可透過如人類般的口吻回答問題，加入更高頻寬記憶體以及與晶片處理更快速連線，這類人工智慧服務將能更快速地產生答案。

H200有141GB的高頻寬記憶體，高於H100的80GB。輝達並未透露新晶片記憶體供應商，但美光科技公司（Micron Technology9月曾表示正努力成為輝達供應商。

輝達8日表示，除了專業AI雲端供應商CoreWeave、Lambda和Vultr之外，亞馬遜網路服務AWS（AmazonWeb Services）、Google Cloud、Microsoft Azure和Oracle Cloud Infrastructure將成為率先使用H200晶片的雲端服務供應商。

美國 輝達 NVIDIA 晶片 亞馬遜

延伸閱讀

13歲老狗暈倒路邊！收容所志工掃完晶片錯愕「牠11年前就是我們送養出去的…」

華碩法說會報喜 股價盤中強漲逾8% 攻2個多月高點

DDR3記憶體廠迎漲價商機 華邦、鈺創、晶豪科等訂單湧進

記憶體業者緊抓AI新趨勢 各擁一片天

相關新聞

日圓今天可能貶破151.95關卡 就怕這經濟數據出意外

面對美國在台北時間今晚公布的通膨數據，日圓交易者如臨大敵，若出差錯，日圓將一舉跌到33年來低點，也將迫使日本當局進場干預...

地表500強超級電腦最新榜單出爐 台灣共五款上榜

地表最強500台超級電腦的排名「TOP500」最新榜單出爐，由美國Oak Ridge實驗室安裝的Frontier超級電腦...

阿聯酋強化機隊戰力 砸520億美元向波音採購飛機

阿聯酋航空（Emirates）將向波音公司採購95架寬體飛機，總價值520億美元，以迎合全球增加的旅遊需求。這家中東最大...

拜登經濟學民眾不埋單 削弱連任可能性

據英國金融時報（FT）與密西根大學羅斯商學院所做每月民調，只有14%的美國受訪選民認為，拜登主政至今，他們的財務狀況比之...

日本通膨降溫 兩年來首見PPI跌破2%

日本10月生產者物價指數（PPI）增幅大幅收斂，是兩年多來首次低於2%，佐證了日本銀行（央行）認為通膨正在降溫的看法。

拍賣史第二貴名車 1962年法拉利16.7億元落槌

拍賣公司蘇富比（Sotheby's）表示，法拉利1962年出廠的一輛250GTO跑車，今天在紐約以5170萬美元（約新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。