輝達推升級版AI晶片H200 亞馬遜谷歌等率先採用

美國晶片大廠輝達（Nvidia）為其頂級人工智慧（AI）晶片添加新功能，亞馬遜（Amazon）、Alphabet旗下的谷歌公司（Google）以及甲骨文（Oracle）明年將開始採用。

這款H200晶片將取代輝達目前頂級的H100晶片，主要升級在於更高頻寬的記憶體，也就是晶片中最昂貴、決定能快速處理多少資料的部分。

輝達稱霸人工智慧晶片市場，為OpenAI的ChatGPT和許多類似的生成式人工智慧服務提供支持。這些服務可透過如人類般的口吻回答問題，加入更高頻寬記憶體以及與晶片處理更快速連線，這類人工智慧服務將能更快速地產生答案。

H200有141GB的高頻寬記憶體，高於H100的80GB。輝達並未透露新晶片記憶體供應商，但美光科技公司（Micron Technology9月曾表示正努力成為輝達供應商。

輝達8日表示，除了專業AI雲端供應商CoreWeave、Lambda和Vultr之外，亞馬遜網路服務AWS（AmazonWeb Services）、Google Cloud、Microsoft Azure和Oracle Cloud Infrastructure將成為率先使用H200晶片的雲端服務供應商。