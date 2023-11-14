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鴻海電動車合作夥伴Fisker下修產量預測 盤後崩跌14%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fisker推出的Ocean SUV由麥格納（Magna）代工。美聯社
Fisker推出的Ocean SUV由麥格納（Magna）代工。美聯社

電動車新創公司Fisker公布上季虧損擴大，營收也未達標，可見就連採用委外代工模式的電動車業者轉虧為盈也有困難。Fisker盤後交易一度崩跌14%。

Fisker預測明年將生產1.3萬到1.7萬輛電動車，低於原先預測的2萬到2.3萬輛，目的在於確保庫存不會太多，對控管營運資本也有有利。

Fisker上季虧損9,100萬美元，每股淨損27美分，去年同期虧損1.49億美元，每股虧損49美分。營收為7,180萬美元，不如FactSet調查的分析師原估的1.43億美元。

Fisker維持2023年營運支出和資本支出預測，介於5.65億和6.4億美元之間，但排除對毛利率的預測。

這家公司採取委外代工的模式，專注於設計和行銷，經常被形容為「汽車業的蘋果」。鴻海（2317）將為Fisker代工平價電動運動休旅車PEAR，預計計2025年量產。

Fisker表示，Ocean SUV的製造夥伴麥格納（Magna）在奧地利的子公司第3季生產4,725輛車，其中銷售1,097輛。Fisker強調問題出在交車和服務來不及配合，並非生產和需求的問題。

執行長費斯克（Henrk Fisker）在電話會議上解釋：「我們交車速度不夠快。」

Fisker因應「電動車市場快速演進的競爭現實」，上個月在美國和加拿大調降高階款Ocean Extreme SUV的售價，但調漲另兩款較低價的改款版本。

和服 售價 庫存 電動車 鴻海

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