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APEC明年經濟增長趨緩！利率偏高、美中緊張使貿易受阻 成長不如今年

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國舊金山亞太經合會（APEC）峰會的歡迎標語。美聯社
美國舊金山亞太經合會（APEC）峰會的歡迎標語。美聯社

路透報導，亞太經濟合作會議（APEC）12日指出，隨著利率偏高拖慢美國成長步伐，明年APEC會員國的經濟成長預期會低於今年，也低於全球平均值。中國大陸持續在復甦之路苦戰，而美中之間的緊張使貿易受阻。

舊金山APEC領袖峰會即將舉行，APEC秘書處政策支援小組發布新的預測數字，顯示21個會員構成的APEC區域明年經濟成長率將為2.8%，比今年的3.3%下滑；2025年和2026年的GDP平均成長率則為2.9%，低於世界平均的3.2%，APEC會員以外地區則為3.5%至3.6%。

對於APEC位處的環太平洋地區，關鍵下行風險包括和出口限制有關的持續通貨膨脹，因天候因素上漲的稻米等農產品價格，以及肥料供應鏈的受阻。抑制通膨需要收緊貨幣政策，會使成長進一步放緩。

今年由於中國成長陷瓶頸，APEC國家的貨物貿易量大致持平，但明年預估有所反彈，貨物出口成長將升至4.3%，貨物進口則成長3.5%。

APEC政策支援小組主任Carlos Kuriyama表示，數據顯示美中歷經多年關稅戰、國安出口限制後，修補彼此歧異至關重要。他表示，美中之間因考量國安而產生的出口管控和其他限制，已驅使供應鏈成本上漲，雖然難全面回到疫情前貿易模式，但應避免進一步分化。

Kuriyama說，資料顯示美中重新交流、去風險化、避免脫鉤的重要，「我認為美中之間的穩定關係，對於所有人都是雙贏局面」。

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平15日將舉行一年來首次面對面會晤，預料有助緩解美中兩大經濟體的緊張。

APEC 美中關係 美國 北京 通膨 拜登 習近平

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