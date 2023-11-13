聯合國減塑談判 本周登場

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

聯合國本周將在肯亞奈洛比針對塑膠汙染問題，召開最新一輪減塑談判，各國官員預料將對是否限制塑膠產量或僅聚焦廢棄物管理，展開交鋒。

聯合國環境署（UNEP）13~19日舉行「政府間防治塑膠汙染談判委員會」第三次會議（INC-3），希望擬出一份草案，列舉可能考慮的政策和行動，討論採納哪些選項，最晚將於2024年底前敲定一項具法律約束力的減塑協議。

各國預料也將討論是否該針對用於塑膠生產的化學品，採用透明標準。

路透報導，UNEP資料顯示，全球每年產生約4億公噸塑膠廢棄物，但回收再利用者不到10%，導致垃圾掩埋場爆滿和海洋汙染。全球塑膠產量預料在未來十年暴增，因為在能源轉型之際，石化業者正著眼新的營收來源，根據UNEP，目前約有98%一次性塑膠用品，包括寶特瓶或塑膠包裝，來自化石燃料。

歐盟和日本、加拿大及肯亞等數十國已呼籲制定一項附帶「有約束力條款」的「強力協議」，減少原生塑膠聚合物的生產和使用，並揚棄或限制會帶來問題的塑膠，如聚氯乙烯和其他有毒的塑膠原料。

廢棄物 肯亞 聯合國

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