白宮國安顧問蘇利文：拜登決心重建與中方軍事關係

白宮國家安全顧問蘇利文12日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」節目採訪時表示，美國總統拜登決心與中國重建軍事關係。

去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國切斷兩國軍方溝通管道。記者問到美方是否有信心在本周的拜習會重建和中國的軍事關係，蘇利文說，「這是拜登總統的首要任務」。

蘇利文說，拜登認為，軍隊之間的溝通是必要的，有助負責任的管理競爭並確保競爭不會演變成衝突。

他說，「我們需要這些溝通管道，這樣就不會有誤會、誤判或溝通不良」，溝通可以在各個層面進行，從國防部的高階領導層，一直到印太地區水上和空中的戰術作戰層面。

蘇利文表示，他不會提前宣布拜登可能在會議上宣布的任何消息，但拜登決心看到重建軍事關係，因為他認為這符合美國的國家安全利益。

CBS記者隨後問到，拜登是否會因為伊朗最近在中東地區對美軍的動作，要求習近平不要採購伊朗原油。蘇利文並未正面答覆，只表示美國對伊朗石油銷售實施了多年制裁，而伊朗核計畫及其構成的威脅問題、伊朗對區域穩定的威脅以及對區域美軍構成的威脅，都將被列入議程。