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禮來減重藥獲美英批准 千億美元減重市場爭霸戰開打

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
禮來藥廠的糖尿病注射針劑藥物已獲美國和英國批准，可用於減重療程。路透
禮來藥廠的糖尿病注射針劑藥物已獲美國和英國批准，可用於減重療程。路透

禮來藥廠（Eli Lilly）的糖尿病注射針劑藥物已獲美國英國批准，可用於減重療程，成為諾和諾德（Novo Nordisk）旗下熱門減重藥Wegovy的第一個直接競爭對手，而且價格更便宜，象徵規模預估將在2030年前達到1,000億美元的減重藥市場，爭霸戰開打。

美國食品藥物管理局（FDA）與英國醫藥與醫療保健產品監管局都表示，在禮來的臨床試驗中，使用減重藥tirzepatide的病患減輕的重量「遠大於」使用安慰劑的對照組，批准這款藥物能讓身體質量指數（BMI）至少30的肥胖與過重成人用於減重，搭配低卡飲食與增加運動。

美國FDA表示，使用最高劑量tirzepatide的病患，體重平均減輕了18%。禮來則表示，在最高劑量下，病患平均可減將近50磅（約22.6公斤）。

禮來的tirzepatide已在美國和英國以「Mounjaro」的品牌，作為糖尿病療程銷售，該公司在英國的肥胖療程將沿用相同的品牌名稱，在美國則將以Zepbound的品牌販售。

禮來Zepbound的每月供應成本為1,059.87美元，比Wegovy的每月供應價1,349美元更便宜，在美國將於感恩節後開賣，在英國將儘快販售。

由於禮來和諾和諾德的這兩款藥物為迄今獲批准的最有效減重療程，將使這兩家公司競逐規模預估將在2030年前達到1,000億美元市場。諾和諾德Wegovy因為遭遇供應限制，目前僅有限數量的病患可取得。

減重藥熱潮已激起航空業、血液透析中心、沃爾瑪等大型連鎖店等各行各業的回應，帶動禮來和諾和諾德股價衝上歷史新高，禮來已是舉世市值最高的醫療保健業者，諾和諾德的市值也在9月稱霸歐洲，上次出現類似狂熱的藥品為1998年獲批准的威而鋼（Viagra）。

晨星分析師康諾維指出，儘管禮來減重藥的牌價更便宜，但重點是和藥局福利經理人談判後的淨價格。醫療保健福利顧問公司Aon的員工指引顯示，諾和諾德Wegovy的淨價格介於700~900美元。

哈佛大學醫學院副教授史丹佛德指出，禮來tirzepatide是第一款使用兩種傳遞劑的獲批准療程，包括GLP-1和GIP，使其成效高於諾和諾德Wegovy，不過這兩種療程的副作用很類似，病患可能彼此切換。實驗顯示，停止使用tirzepatide和Wegovy的病患，體重會迅速回升。

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