日本人英文才不差！他揭UNIQLO提升員工英語力心法 營收也跟著變強

日本民眾通常在亞洲各國中屬於英文能力後段班，但實際上，一些日企如樂天、Uniqlo已用全新策略提升員工英文，打臉日本人只會講破英文的刻板印象，更因此助攻海外拓點業績。協助這些日企導入語言管理策略的國際商業溝通協會執行理事永井聰一郎指出，光是單純鼓勵員工多學英文，效果不會好，更重要的是在管理上納入這個作法。

「以後做生意，若不會說英文，就像要開車卻沒駕照一樣。」2011年，優衣庫（UNIQLO）創辦人柳井正，在接受《朝日新聞》採訪時，用前述說法，展現他隔年要把英語，制定為公司「官方語言」的決心。

UNIQLO自2012年起實施「語言管理策略」（Language Management Strategy），將多益（TOEIC）測驗，列為員工升遷標準之一，想晉升管理職，多益（L&R）須達700分以上；另，為達成海外拓點目標，柳井正每年都會派上百名UNIQLO店長，去國外「打天下」，靠英語力，替公司開疆闢土。

在柳井正大力推動下，UNIQLO藉由語言管理策略，創造亮眼營運表現。2022年度，UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）營收，達2.3兆日圓，十年成長逾145％；同期，UNIQLO海外門市數量，也從275家，一路擴增至1585家。

除柳井正外，在UNIQLO優異業績背後，還有個關鍵人物，就是當年協助UNIQLO，導入語言管理策略的國際商業溝通協會（IIBC、日本多益總代理）執行理事永井聰一郎。

倡導將多益用於企業語言管理，UNIQLO、樂天都是客戶

永井聰一郎是在日本倡導，將多益作為企業語言管理PDCA（Plan-Do-Check-Act）工具的先驅，從事語言管理策略諮詢20餘年的他，帶領國際商業溝通協會推廣事業部團隊，為UNIQLO、日本樂天集團、資生堂、豐田汽車、JR東日本等多家公司，提供服務。

永井聰一郎對《遠見》指出，UNIQLO的營收、海外展店成績，足以證明語言管理策略的助益，「UNIQLO是很成功的案例」。

所謂語言管理策略，不是單純「鼓勵員工學英文、考多益」，而是把多益測驗，視為評估員工英語能力的標準，並納入升遷條件，各部門藉由循序漸進的績效設定，逐步提升員工英文聽說讀寫能力，進而達成品牌國際化、進軍海外等目標。

日本TOEIC總代理國際商業溝通協會經理永井聰一郎。忠欣公司提供

柳井正認為，日本內需市場正在萎縮，若企業想走向國際，必須具備英文溝通能力，在這種情況下，無法用英語進行商務交流的人，恐難以生存。

不過，決定企業營運成果的因素相當多，為何英文能力，會如此受重視？永井聰一郎解釋，一旦企業要在海外拓點，語言就會形成「障蔽」，當UNIQLO開設國外分店時，不僅要對當地員工傳達公司理念，也要溝通店面布置、商品展示、接待顧客等內容，「UNIQLO是個品牌，有品牌的要求，需要語言來解決這些問題。」

無獨有偶，日本樂天集團也在2012年，施行語言管理策略，朝「企業官方語言英語化」邁進。早在2010年，時任樂天集團執行長的三木谷浩史（現為會長兼社長）便公開表示，英語是唯一的全球語言，也是日本服務業走向全球化的唯一途徑，「如果你想在其他國家取得成功，就必須讓公司總部國際化。」

2010年，樂天集團員工平均多益成績為526分，五年後，已提升至800分。去年，樂天集團營收攀上1.9兆日圓，創歷史新高，較實施語言管理策略前，成長逾四倍。

國家英語力，已成延攬海外人才關鍵要素

永井聰一郎不諱言，許多人都抱持，「英文讓想學的人去學就好」的觀念；然而，無論日本或台灣，都面臨少子化、缺工等問題，如果勞動人口持續減少，勢必得引進海外人才，倘若企業員工英文不佳，「就算外國人才來了，或許也留不久，甚至可能影響公司營運。」

長期研究企業語言策略的哈佛商學院工商管理學系教授采黛爾．尼利（Tsedal Neeley）分析，公司是否朝英語化發展，取決於業務需求，但當不同國籍的成員展開合作時，中階主管或主責國際專案的員工，會變得更重要，「需要一種共通語言，才能和他人溝通。」

「英文不只是屬於個人的技能，也是達成公司目標，隸屬組織的重要能力！」永井聰一郎說，英文不僅涉及公司之間的國際人才爭奪，拉高格局來看，一個國家的英語力，也決定了該國對海外人才的「吸納力」。

他舉例，很多日本企業會要求外國員工學日文，「但，我只要英文夠好，就可以去東南亞、新加坡工作，何必來日本？」

語言管理策略非萬靈丹，意志加上行動才有效

值得注意的是，語言管理策略並非促進企業營運的萬靈丹。永井聰一郎強調，UNIQLO和樂天集團，之所以能成功，重點在於領導人展現強烈意志，透過實際行動，徹底執行相關措施，「意志加上行動，才有效果。」

反之，意志不堅的經營者，即使願意導入語言管理策略，也可能輸給第一線員工的反對聲浪，招致失敗。

對於有意邁向英語化的企業，采黛爾‧尼利提醒，經營者一定要仔細規劃，不可操之過急，依據員工職掌，量身訂做有助提升英語能力的措施；否則，在缺乏適當策略的情況下，恐讓多數員工感到挫折。

據《新聞周刊》（Newsweek）日本版報導，2020年，日本托福（TOEFL iBT）平均成績為73分，雖優於以往，但仍不及全球平均，也比台灣、南韓低了10分以上。

永井聰一郎稱，現階段，日本整體英語力，還有進步空間，但已較10年前成長許多，加上日本引進多益測驗以來，國際商業溝通協會，累計已為3000多家公司，提供語言管理策略諮詢，相信在企業日益重視國際布局的趨勢下，日本的英語力，可望持續提升。

（本文出自2023.11.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）