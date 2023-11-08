油價重挫4% 布蘭特油跌至三個多月低點 金價收跌

國際油價周二（7日）重挫超過4%，跌至7月底以來最低水準，因中國大陸貿易數據疲軟，且石油輸出國組織（OPEC）出口增加緩解了對市場供應吃緊的擔憂，同時美元走強；黃金跌至兩周低點，受美元上漲和黃金的戰爭風險溢價消退影響。鈀金觸及五年最低。

油價重挫逾4%

布蘭特原油期貨自哈馬斯10月7日襲擊以色列以來首次收於每桶84美元以下。

布蘭特原油1月期貨結算價報每桶81.61美元，下跌3.57美元，跌幅4.2%；西德州原油12月期貨結算價報每桶77.37美元，下跌3.45美元，跌幅4.3%。

西德州原油價格已跌破200日移動均線，這是長線疲軟的訊號，往往會引發進一步的賣盤。

OANDA分析師Craig Erlam表示：「交易商仍將保持高度警惕，以防中東地區出現衝突擴大與可能干擾供應的跡象，但這些疑慮似乎正在緩解。」

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，OPEC出口恢復也增加了油價的壓力。

Staunovo說：「OPEC原油出口自8月觸及低點以來增加了每日約100萬桶，這是中東地區內部需求季節性下降的結果。石油消費國似乎無法吸收過多的供應。」

近月裝船的布蘭特原油較六個月後裝船原油的溢價縮小至兩個半月以來最窄，顯示對供應不足的擔憂有所減少。

需求方面，中國大陸10月原油進口出現強勁成長，但商品和服務總出口的萎縮速度比預期快。

美國能源資訊局（EIA）周二表示，預期今年美國石油總消費量將減少每日30萬桶，相較下，10月發出的預測則是將增加每日10萬桶。

投資人對全球利率觸及高峰的希望減弱，也幫助美元從近期低點回升，使石油對其他貨幣的持有者來說更加昂貴。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里表示，美國聯準會可能必須採取更多措施，以推動通膨率降至2%的目標。投資人正在等待聯準會主席鮑爾於周三和周四發言。

金價跌至兩周低點、鈀金觸及五年最低

金價周二觸及兩周最低，中東緊張局勢引發的避險漲勢失去動力，市場焦點轉向聯準會官員的利率暗示，鈀金跌至五年最低。

現貨黃金價格7日收盤下跌0.44%，報每英兩1,969.45美元，為10月24日以來最低，美國黃金期貨收跌0.8%，結算價報1,973.50美元。

白銀下跌近2%，報22.60美元。

美元指數上漲0.3%，也拖累整個金屬市場回落。

Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示，金價之所以維持在當前水準，是因為市場預期聯準會已經結束升息，而且「第一次降息愈早出現在預測中，對黃金就愈有利」。

較低的利率提升非孳息黃金的吸引力，市場關注周三和周四聯準會主席鮑爾的談話以及本周將發言的其他官員。

受以色列-哈瑪斯衝突的影響，黃金在10月觸及五個月最高。但外匯經紀商XM的投資分析師Marios Hadjikyriacos在一份報告中表示，最近的下跌顯示投資人對地緣政治的擔憂正在緩解。

鈀金下跌4.4%，至1,057.50美元，此前跌幅高達5.1%，並觸及五年最低。鉑金下跌1.6%，至890.84美元。