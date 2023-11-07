GDP排名被經濟負成長的德國超車 日本怎麼了？

國際貨幣基金組織10月中釋出2023年全球GDP排名，沒想到，經濟負成長的德國竟小勝日本，搶下美、中兩強後的季軍。除了德日在搶「老三」，印度會是下個加入賽局的黑馬？

2010年，日本GDP排名的亞軍寶座，被急起直追的中國拿下，滑落至全球第三。國際貨幣基金組織（IMF）2023年10月釋出「世界經濟展望」（World Economic Outlook），最新數據顯示，日本季軍頭銜恐將不保，將被德國超車卡位；不只如此，2026年可能再被印度追過。難道，日本「失落的三十年」已然成真？

德國經濟負成長，高通膨GDP「膨風」

根據IMF預測2023年數據，日本名目GDP約4.23兆美元，較前一年減少0.2％；同時，德國名目GDP為4.43兆美元，與前一年相比上升8.4％，若以此數據判斷，日本確實慘遭德國超車，小輸一截。

只不過，事情似乎沒有這麼單純，尤其，德國近年經濟發展一蹶不振，從過往帶領歐洲突飛猛進的工業強國，淪為外媒筆下的「歐洲病夫」。仔細看其他IMF預測數據，日本今年實質GDP成長率為2％，德國則是-0.5％的慘烈負成長，外加近年歐洲通膨嚴重，德國通膨成長率達6.3％，相較之下，日本通膨成長率僅3.2％，才導致德國在未排除通膨狀況的名目GDP排名中，出現「膨風」怪象。

再考慮兩國購買力平價（PPP），根據IMF數據，2023年日本PPP的全球占比為3.71％，勝過德國的3.16％，顯示日本實質消費力依舊領先德國。

今年6月開始，日圓對美元大幅貶值，大跌至150日圓兌1美元，10月3日更一度跌破150日圓大關。（本報系料料庫）

日銀鐵心推「負利率」，日圓狂貶

除了通貨膨脹，考慮的因素還包括「貨幣匯率」，各國為方便國際比較，常以美元換算，IMF數據便是如此。然而，匯率換算將導致數據偏差，有時比通膨帶來的影響還要大。

尤其，近來日圓對美元大幅貶值，2022年初，匯價約為110日圓兌1美元，但今年6月開始，大跌至150日圓兌1美元，10月3日更一度跌破150日圓大關。日幣大貶的原因在於，日本銀行持續保持寬鬆貨幣政策，維持-0.1％的負利率，決心要刺激經貿流通，避免通貨緊縮。

同時，美國聯準會為打擊通膨，持續鷹派升息，歐洲也為了抑制通貨膨脹，從 2022年7月開始，歐洲央行連十次升息，利率上看4％。隨著日本央行與歐美利率政策差異持續擴大，今年截至11月2日，日圓兌美元匯率跌幅達13.6％。相對來說，歐元兌美元匯率，下跌幅度僅1個百分點，以上差距自然讓日本名目GDP，以美元計算時大幅「縮水」。

綜合以上通膨和匯率因素，若想讓德日兩國針對實質經濟成長比出高下，恐怕難以直觀的以名目GDP進行排名比較。

德日爭搶第三，印度才是黑馬？

究竟，德日兩國，未來的經濟成長誰更樂觀？部分專家就當前情勢分析，日圓跌勢已經觸底，政府可能也會出手救場，避免再出現跌破150大關的窘境。等到日銀調整貨幣政策、日圓回升，日本名目GDP便可望大幅增加。

另一方面，日本政府9月釋出的第二次速報值，4至6月的GDP年度成長率達4.8％。然而，到了下一季，由於工業成長放緩，路透社預測，日本7至9月的GDP年成長率恐將下跌0.6％，出現四個季度以來首次萎縮。不僅如此，7至9月較前一季相比，也下降0.1％，凸顯日本經濟成長恐已減速。

至於德國，似乎狀況也不樂觀。根據德國政府當前釋出數據，德國第三季經濟成長率，與前一季相比下跌0.1％，和去年同期相比，則下降0.8％。也就是說，若以2023年實質GDP表現來看，短期內日本仍可望險勝德國。

但若將時間拉長來看，《朝日新聞》分析德日兩國，2000至2022年實質GDP成長率數據，發現22年間，德國簡易平均值為1.2％，日本僅0.7％，如此看來，日本長期經濟成長，確實較德國疲軟。

事實上，德日兩國後頭，還有崛起中的印度正窮追猛趕，若想保住寶座，德日兩國政府恐怕都得加把勁。

（本文出自2023.11.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）