比特幣15年狂漲4300萬倍！摔落神壇後還能再造致富傳奇？

2008年10月31日，一位化名中本聰的人，在網路上發表《比特幣白皮書》，正式提出比特幣概念，迄今屆滿15週年！比特幣從初始交易價格0.0008 美元暴漲4300萬倍，締造無數「幣圈一天，人間10年」的致富傳奇。歷經暴漲暴跌的虛擬貨幣，下一步怎麼走？

2008年10月31日，「中本聰」在網路上發表《比特幣：一種點對點的電子現金系統》白皮書後，比特幣正式誕生，也宣告了虛擬貨幣時代來臨。

比特幣作為第一種虛擬貨幣（或稱加密貨幣），至今已滿15週年，為資產業界帶來翻天覆地的變化，究竟這15年發生了什麼事？

金融海嘯後對傳統貨幣失信心，比特幣應運而生

至今仍不見真面目的中本聰，提出比特幣概念時，正逢2008年雷曼兄弟倒閉而起的全球金融危機。當時，美國財政部展開前所未有的大規模救市行動，其中推出量化寬鬆的貨幣政策，不只讓美元價值大幅縮水，也引發匯市大幅波動、股市崩盤等連鎖效應。

出於對當時貨幣體系的失望及隱私權保護的需求，中本聰創造不同於傳統貨幣體系的比特幣，強調個人間可以點對點交易，不用透過金融中介機構流通。此外，比特幣總量為2100萬枚，這代表比特幣不會像傳統貨幣一樣，面臨價值被通貨膨脹侵蝕的情況。

這樣的概念在當時金融海嘯的歷史背景下，馬上獲得許多關注，也在隔年1月3日比特幣系統正式上線，開啟虛擬貨幣的演化史。

比特幣作為虛擬貨幣的「創始幣種」，一開始每枚比特幣的初始價格為0.0008美元，是非常弱勢的幣種。當時還曾在網路論壇上出現「1萬個比特幣兌換2片披薩」的經典故事，這個發生比特幣第一筆交易日的5月22日，從此被幣圈標記為「比特幣Pizza日」（Bitcoin Pizza Day）。

「挖礦」風潮興盛，中國嚴加查禁重擊產業

比特幣的誕生雖曾引發一小波廣泛討論，卻一度沉寂好幾年。然而，比特幣去中介化的區塊鏈特性，卻被暗網中的不法份子鎖定，用來做為各種「黑市交易」的貨幣，相關效應引發關注，比特幣也逐漸被當作貨幣來流通。

比特幣被認可有實際價值後，中國開始發展出礦機的新創產業，也在2017年幣圈進入牛市時，引發後來的「挖礦淘金」熱潮。但從2021年開始，原本在中國欣欣向榮的比特幣礦場，開始遭到官方掃蕩，一步步走向全面封禁。

除了比特幣外，後來虛擬貨幣在行情暴漲的牛市，進入戰國時代，也衍生出如以太幣、萊特幣，甚至是屬於穩定幣的泰達幣等許多不同幣種，以及各式理財商品、非同質化代幣NFT等。目前，全球最大加密貨幣交易所「幣安」列出的幣種，就超過350種虛擬貨幣。

比特幣揮別歷史高檔，但15年來仍高漲4300萬倍

過去，隨著虛擬貨幣迎來一波大牛市，一枚比特幣的價格也曾在2021年創下6.7萬美元的歷史高點，但在2022年「腰斬再腰斬」跌到1.6萬美元，如今則回到約3.5萬美元的價格。

雖然現在的價格仍只有歷史新高的一半，但是對照比特幣初始價格0.0008美元來說，仍有高達4300萬倍的驚人漲幅，造就不少「幣圈一天，人間一年」的虛幣致富傳奇。

比特幣在高檔的時候，被稱為「數位黃金」。去年曾經有一位英國男子向政府提出「開挖垃圾場」的申請，只因為10年前他遺失了一個存有8000枚比特幣的硬碟。當時估計價值超過1.84億美元，約合新台幣55億元，讓他相當痛心。在台灣也曾傳出屋主開價18個比特幣，掛賣一間市價達1250萬元房子的案例。

歷經虛擬貨幣的暴漲暴跌過程後，整體產業現在被認為處於「熊市」。不過，在歷經各國監管、討論，以及諸多像詐騙等負面新聞頻傳後，現在也逐漸走向產業「正常化」，更有如瑞士、日本及新加坡等多國，傾盡國家之力在發展虛擬貨幣產業。

擁有資通訊硬體優勢的台灣當然也不例外。今年9月，金管會發布「VASP（虛擬資產服務業）指導原則」之後，代表政府正式承認虛擬貨幣的存在，準備著手納管虛擬貨幣產業，台灣虛擬資產業者也正集體邁入「自我合規年」。

已過「野蠻生長」時代，虛擬貨幣還能再創暴富神話？

《遠見》在最新出刊的11月號雜誌，也對於台灣虛擬貨幣產業的未來，做了全盤體檢與進度更新。

報導中提到，在指導原則出爐後，業者即將在年底推出自律規範，為了整體產業的發展，多數業者樂於被政府監管，因此他們都知道虛擬貨幣產業早已過了「野蠻生長」的時代，願採取行動成為「合法合規」的公司，同時也盡到保護投資人的責任。

而在虛擬貨幣產業逐步邁向「正常化」的過程中，業界也期望有朝一日，虛幣在使用上，能像美元、台幣等法定貨幣順暢兌換流通，也能如同股票、期貨等投資工具，成為正規的投資理財方式，進而成為既有金融體系的一部分。

值得注意的是，虛擬貨幣在融入既有市場機制的過程中，也將有更多合規投資商品誕生，可望成為驅動行情的題材。例如，近日幣圈傳出「比特幣現貨 ETF 將獲得美國證管會（SEC）批准，預期在明年第一季上市」，就醞釀下一波漲勢。甚至有投資研究公司 （如Bernstein） 預測，比特幣可望在 2025 年飆升至 15 萬美元，將是比特幣目前歷史高價6.7萬的兩倍之多。

在比特幣牛市時，曾出現許多因虛擬貨幣暴富的案例，當時吸引不少人加入幣圈。不過，現在虛擬貨幣產業朝向正常化發展，各國政府也陸續祭出監管措施，這代表虛擬貨幣不可能像過去野蠻生長時期「隨便買、隨便賺」，而是必須回歸法遵架構與市場機制。

整體而言，虛擬貨幣的走勢波動度較大，面臨更大投資風險，沒有經驗的投資人容易蒙受損失，因此必須做好風險控管，例如追求適當的收益率商品，或將錨定美元的穩定幣做為資產配置的一環。在可見的未來，投資人看待虛擬貨幣將從「投機」走向「投資」，「歐印（all in）式」的暴投會減少，但虛擬資產將逐漸成為投資人整體資產配置的一環。

回歸到產業面，台灣虛擬貨幣產業如何發展，除了要靠業者的自律之外，也得看政府如何完善監理框架，一方面保護投資人，另方面也幫虛擬貨幣產業打進「國際盃」。

（本文出自2023.11.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）