搶AI商機 科技巨頭擴增雲端支出

亞馬遜、微軟、Google母公司字母都正加碼投資，上季資本支出總額將比兩年前激增近20%，明年的雲端支出更預估將成長22%，以建立雲端運算效能，搶攻生成式人工智慧（AI）所帶來的成長商機。

英國金融時報（FT）報導，雄霸全球雲端市場的科技巨擘，過去幾年已擴大投資雲端基礎建設。第3季微軟、亞馬遜及字母的資本支出總額為420億美元，比2021年同期激增近20%，也比第2季成長10%。這個數字包含字母和微軟的企業資本支出、以及亞馬遜在房產與設備的投資。

這三家公司的主管10月表示，大部分的資本支出，正投入需要大量的運算能力和數據處理的生成式AI系統。亞馬遜執行長傑西預測，生成式AI能帶動「上百億美元營收」。這三巨頭都正力圖擴增雲端市場的市占率，除了須維持AI競爭力以留住客戶，也都想以最先進的AI工具和服務套裝贏得新客戶，並以AI強化其他核心產品。

科技顧問業者Slalom執行董事皮爾森說，這些對手必須在生成式AI相競爭，否則將失去客戶的連結與市占，「這些都需要龐大的資本支出」，例如伺服器和資料中心的設備建置費用。

美國銀行（BofA）分析師已調高亞馬遜、字母與微軟今年雲端支出總額成長率，從零上修到14%，並預估明年將成長22%至1,160億美元。這三家公司去年的雲端支出總額增加20%至840億美元。

美銀分析師波斯特指出，微軟正以「歷來最快」的速度「加碼」投資，以支持「AI工作量提高、以及更廣泛的雲端事業」，這三家公司都是在投資未來的營收。