WeWork傳本周聲請破產

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

共享辦公室巨頭WeWork傳出最快本周聲請破產，不僅可能讓房東蒙受龐大損失，也讓全球商業重鎮的商辦前景蒙上陰影，因大城市商辦空置率上揚，已加重明年須為龐大抵押貸款再融資的投資人壓力。

媒體報導，估值一度高達470億美元的WeWork，考慮本周聲請破產。CreditSights特殊局分析師達佛特斯指出，WeWork目前還有250億美元的租約，若聲請破產，將迫使房東提前採取行動。

WeWork在軟銀等投資人支持下，力圖革新商辦市場，以長期租約租下大型房產，再以更具彈性的短期合約分租給多家小企業，房東遍布美國與海外上百個據點。

但新冠疫情爆發後，遠距工作盛行，WeWork苦於說服客戶續租，與其他房東面臨相同困境，撼動投資人對商辦市場的信心。

專家預期，全球商辦的空置率將持續攀升，衝擊紐約、倫敦等大城市的租金展望。一些開槓桿的不動產投資人，租金收入可能不足以支應日增的債務成本。

穆迪分析公司商用不動產營運主管哈夫希說，在辦公室出租率相對偏低的情況下，房客流失會對商辦現金流和價值造成負面影響，「增添市場的負面氛圍，提高融資難度，尤其是未來12個月~18個月須再融資的物件」。

幾位專家認為，房產投資人和銀行業者明年將是算總帳的一年，一些資產價值已暴跌，現在重新估值可能違反關鍵的放款條件，對此視若無睹的投資人，時間所剩不多。

交易量暴跌下已增添不動產再融資的複雜度。MSCI歐洲資金趨勢報告顯示，今年第3季不動產交易量比去年同期銳減57%，為2010年來低點，而且在主要商辦市場，投資人自認的資產價值和潛在買家願意支付的價格，有20%~35%的落差，比金融海嘯最嚴重時還大。

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