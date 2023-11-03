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蘋果財報／庫克證實「大力投資AI」 口風超緊有原因

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司財務長庫克周四證實「大力投資AI」，但他的口風很緊。美聯社
蘋果公司財務長庫克周四證實「大力投資AI」，但他的口風很緊。美聯社

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）周四在公布財報後的電話會議上證實，該公司正「大力」投資生成式人工智慧技術，但對於計劃如何利用這項技術，口風很緊。

庫克說：「在生成式AI方面，我們顯然正在推展工作。我不打算詳細說明，因為大家知道，我們真的不那麼做。」他意指蘋果對於即將推出的產品和服務，出了名的保密到家，但證實「蘋果正投入大量資金」。

這是在回覆先前分析師的提問：當其他公司都在加強實驗，蘋果是否尋求要把即將推出的Vision Pro頭戴式裝置或其他利用生成式AI的計畫予以貨幣？庫克說，蘋果會「負責任地」使用生成式AI，而隨著時間推移，粉絲會看到以這些技術為核心的產品有了進展。

在大型科技公司財報電話會議上，AI相關討論略見降溫，但其他科技巨擘高層談論該技術的次數遠遠超過蘋果。微軟上周財報電話會議時AI出現57次，再前一季的電話會議是73次；Alphabet電話會議上，AI出現次數由90次降到75次。至於蘋果，則由5次升到9次，都是被問了才提。

庫克以前說，傾向在「產品上市時才公布」，周四則表示，「我們將AI和機器學習視為基礎技術，幾乎整合到我們出貨的每一款產品」。例如iOS 17的個人語音和即時語音郵件，還有智慧表上的跌倒偵測、碰撞偵測和心電圖功能。

與競爭對手相比，蘋果不多談AI投資，有可能是因為消費者恐懼這項技術。被問到最近研發支出增加的主因時，庫克和蘋果財務長梅斯特里都提到對Vision Pro、AI和機器學習的投資。梅斯特補充，重點是在理解「研發投資裡有一部分推動了毛利率走高」。蘋果是目前僅存沒有眾所周知生成式AI產品的大型科技公司。

語音 機器學習 和服

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