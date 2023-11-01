比特幣滿15歲！漲幅是驚掉下巴的3,400萬倍

比特幣滿15歲了！有些幸運兒有理由大肆慶祝，因為它自首次在交易所交易以來，已上漲3,449,989,839%。

但如果你錯過了高得這麼離譜的投資報酬率也不要自責。根據巴隆周刊報導，15年前投資比特幣至今成為大贏家的機率，與中樂透差不多。

比特幣的誕生是自稱為中本聰的個人或團體於2008年10月31日在P2P foundation網站發布白皮書，介紹他對電子貨幣的最新構想，也就是一種透過點對點技術、毋須銀行或其他金融機構為中介的電子支付系統。在那之前一個多月，雷曼兄弟倒閉，美國爆發金融危機，隨後蔓延全世界。

閖發人員在2009年1月推出比特幣網路，而交易所的第一筆交易記錄是2009年10月，有人向一個新網站New Liberty Standard發送5,050個比特幣，獲得5.02美元的報酬。

從那時候開始，加密貨幣漲幅驚人。以大約0.1美分的起始價格計算，比特幣的投報率超過百分之34兆。相較下，標普500指數2009年10月以來，在派息之前的漲幅僅300%。比特幣現在大約是34,290美元，假使最初投下5美元，如今的價值超過1.73億美元。

但比特幣的投資之路並非一帆風順。價格漲最凶的是剛誕生之後的幾年。投資人後來曾經歷過數次慘不忍睹的下跌，包括2014年慘跌77%、2018年重挫72%，以及去年狂崩65%，如今的價格遠低於2021年峰值60,000美元。