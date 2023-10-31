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萬聖節驚魂！美股早盤開低震盪 台積電ADR跌0.5%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數30日早盤開低走低，吐回前一日部分漲幅，投資人正在消化最新出爐的企業財報，盤面觀望氛圍濃厚。路透
美股三大指數30日早盤開低走低，吐回前一日部分漲幅，投資人正在消化最新出爐的企業財報，盤面觀望氛圍濃厚。路透

美股三大指數31日早盤開低後在平盤附近狹幅震盪，在美國聯準會（Fed）舉行11月貨幣政策會議前夕，美國公債殖利率回落，投資人正在消化最新出爐的企業財報，盤面觀望氛圍濃厚。

道瓊工業指數早盤下跌41.14點或0.12%，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.02%和0.25%。費城半導體指數一度下挫0.83%，之後跌幅收斂，台積電ADR跌0.5%。

美股三大指數10月月線預料收低。本月來，道瓊和標普500指數已各跌1.7%和2.8%，那指也跌逾3%，可能是連續第三個月收黑。

企業方面，重機具製造商卡特彼勒（Caterpillar）上季財報優於市場預期，但預估本季營收僅稍高於去年同期水準，使投資人擔憂財測不如預期，拖累卡特彼勒早盤大跌5.59%。

全球車用CIS（CMOS影像感測器）龍頭暨第三大功率半導體廠安森美，繼30日收盤大跌21.8%後，31日早盤續挫4.78%。安森美最新公布的本季財測不如預期，執行長把本季展望疲弱歸咎於一家北美汽車產業的客戶；市場上有人懷疑就是指特斯拉。

美國 美股 萬聖節 Fed 台積電

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