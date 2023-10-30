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居家工作是特權！ 澳調查指：未來恐被減薪、取消額外福利

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一項研究指出，有近四成的老闆認為居家工作是「特權」。示意圖／ingimage
澳洲一項研究指出，有近四成的老闆認為居家工作是「特權」。示意圖／ingimage

新冠疫情的出現，改變了許多人的生活模式，像是居家上班、上課等。據外媒《Mail online》報導，其實有不少老闆計畫在未來3到5年，準備削減這群在家上班員工的薪水與福利。

報導稱，史密夫斐爾律師事務所（Herbert Smith Freehills）近期進行一項全球調查，共有500名老闆接受訪問，其結果顯示有37%的高階主管透露，自己正計畫在未來3到5年內，讓居家工作與在公司上班的員工薪資產生差異。

2021年疫情爆發時期，超過三分之二的澳洲人在家工作，報導說明，疫情結束至今，在家工作者的數量已有所下降。但研究稱，仍有88%的公司表示，他們現在大多還是採取混合居家與在公司上班的形式。

研究指出，約有38%的老闆認為在家工作是一種特權，必須透過信任和員工的資歷才能獲得，47%的雇主預計「遠距工作將成為對忠誠度、信任甚至資歷的獎勵」。另外，還有13%的人指出，遠距工作者不僅需被削減工資，福利也應被減少。

史密夫斐爾律師事務所的合夥人娜塔莉·加斯帕（Natalie Gaspar）表示，目前有許多澳洲公司採用「軟硬兼施」的辦法，鼓勵員工回到辦公室，像是提供午餐或飲料。雪梨大學9月份的民調則指出，大約有42%的雇主規定員工在一周內必須待在辦公室的天數，娜塔莉說明，這些組織在要求員工全面重返工作岡位時，遇到不少的困難。

根據雪梨大學研究報告，民眾最常選擇周一、二、三在家工作，分別有61%、60%與63%，相比之下周五僅有52%的人居家工作。律師事務所報告聲稱「結束所有在家工作的安排不太可能」，因其可能涉及法律風險，需特別考慮工人是否需照顧家人、自身受傷或殘疾等因素，而選擇在家工作。

居家上班 澳洲

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