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彭博訪調：沙國銷亞洲原油 12月可能暫停漲價

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
彭博訪調預測，沙烏地阿拉伯可能不會調漲亞洲客戶的12月官定供油價格，為六個月來首見。路透
彭博訪調預測，沙烏地阿拉伯可能不會調漲亞洲客戶的12月官定供油價格，為六個月來首見。路透

亞洲區煉油廠的利潤下滑，傷害此區的實體原油需求，彭博訪調預測，沙烏地阿拉伯可能不會調漲亞洲客戶的12月官定供油價格，為六個月來首見。

彭博訪調七家交易商和煉油廠，超過半數受訪者預料，沙國國家石油公司（Saudi Aramco）輸往亞洲的阿拉伯輕原油價格，12月可能保持不變。先前由於需求維持強健、庫存減少，沙國自6月以來每月均上調官定供油價格。

儘管本月爆發的以巴衝突，推升了布蘭特原油期貨的報價，但隨著煉油利潤下跌，運油成本暴漲，全球實體市場開始浮現疲弱跡象。與此同時，花旗集團預測，高漲油價可能會縮限全球最大原油進口國中國大陸，購買儲備原油的需求，流向該國的原油將「維持在更為溫和」的水位。

據隆眾石化，中國大型的國營煉油廠，煉油利潤接近損益兩平，促使業者降低產能利用率。沙國國家石油公司通常會在每個月的前五天，向全球客戶公布官定油價。

油價 客戶 庫存 沙烏地阿拉伯

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