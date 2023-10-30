蘋果上季獲利看增8% 牽動台廠供應鏈

蘋果將在11月2日美股盤後（台灣時間11月3日清晨4時30分左右）公布2023會計年度第4季（今年7-9月）財報，分析師預估營收略低於去年同期，但獲利看增8%，服務營收將加速成長，市場關注iPhone 15系列新機面對華為競爭壓力下，在中國大陸銷售情況，以及展望年底購物旺季的手機與電腦銷售前景。

法人認為，蘋果與台積電、鴻海、大立光、和碩等台灣重量級科技廠往來密切，蘋果釋出的營運展望，牽動供應鏈後市，也攸關台股後市。

彭博資訊數據顯示，分析師預估蘋果上季營收年比將略減1%到893.1億美元，經調整後每股盈餘（EPS）將成長8%至1.39美元。

投資人將緊盯上季iPhone銷售，市場預期iPhone營收將年增2%至436.03億美元。在中國大陸的iPhone 15銷售預料將趨緩，反映中國大陸經濟疲弱、以及來自華為的激烈競爭。

Counterpoint研究公司先前估算，iPhone 15在中國大陸上市頭17天的銷售比上一代的iPhone 14減少4.5%，Pro Max和Pro銷售則分別下滑14%和11%。京東商城、拚多多以及淘寶等電商業者都在雙11購物節前大幅打折出售iPhone 15。

Piper Sandler分析師庫瑪預期中國大陸銷售將下滑5%~6%，但印度營收有望成長3%~4%。

iPad和Mac營收預料也將進一步下滑，可能使整體產品延續年比下滑的頹勢。但服務事業可望成為亮點，上季營收預估將成長11%至213.8億美元，貢獻占比將再提高。

市場更加關注的，則是蘋果對本季經濟與產品銷售的看法。庫瑪已下調對蘋果本季營收的預估，理由是全球手機環境艱困、中國大陸iPhone銷售初期疲軟、以及Mac和iPad面臨比較基期的挑戰。庫瑪指出，以銷售時程同期來看，目前iPhone 15的銷售表現約與iPhone 14類似，Pro Max表現相對優於其他機種，有望提振iPhone的平均售價。