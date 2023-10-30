美車廠罷工 剩通用未擺平

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國聯合汽車工會（UAW）28日宣布，已與Stellantis針對新的勞資合約達成初步協議，條件類似與福特汽車（Ford）的合約，之後更對通用汽車（GM）擴大罷工，以加強施壓。

UAW和Stellantis的協議比照福特，簽定為期四年半的協議，包括加薪25%、生活成本調整、以及有權對關廠發動罷工等。這項協議尚待各地工會領袖核准和成員表決通過。

現在底特律三大車廠中，只剩通用還沒和UAW達成協議。UAW於28日宣布通用位於田納西州的Spring Hill組裝廠發動罷工。Spring Hill廠負責組裝三款凱迪拉克休旅車型，也為其他通用工廠生產引擎，約有4,000名員工，周末不上班，給予通用時間以在30日之前達成協議，避免生產受影響。

彭博資訊報導，通用也與Stellantis及福特一樣，都同意對時薪員工加薪25%，並提供生活成本補貼，但談判的癥結點在臨時雇員等問題。

通用的臨時員工比福特多，任何時刻的臨時勞工都多出一成，若比照Stellantis及福特加薪150%以上，將招致更重的成本負擔，成為談判桌上的棘手議題。

福特上周與UAW談成協議，加重其他兩大車廠談成協議的壓力。德意志銀行最近估算，最近協議對福特的整體成本為62億美元，Stellantis是64億美元，通用則是72億美元。

福特 罷工 底特律

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