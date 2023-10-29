三大變數…美股陷入修正

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美股上周五（27日）繼續下跌，標普500指數自今年高點回落逾10％，陷入「回檔修正」領域，反映投資人對利率走向、地緣政治風險和第3季企業財報無驚豔可言的表現不太放心。

標普500指數上周五盤中拉鋸後收跌0.5%；道瓊工業指數下挫367點，收在今年3月來最低；那斯達克綜合指數保住0.4%漲勢。三大指數周線都跌2%。

費城半導體指數上周五漲1.2%，英特爾因財報利多激勵股價大漲9.3%，但費半指數周線仍跌2.7%。台積電ADR上周五跌1.7%，一周下來大跌5.8%。

有華爾街恐慌指數之稱的Cboe波動率指數（VIX）已持續兩周維持在20以上。債券波動也讓投資人深感不安，美國10年期公債殖利率上周一突破5%，上周五回穩收在4.846%。

CFRA研究公司的首席投資策略師史托沃說：「只有當市場認為債券殖利率已達到高點時，股市才會復原」。

財報

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