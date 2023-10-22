賈伯斯與馬斯克傳記都是他執筆：2大改變世界的天才 有這個共通點

摘要 1.蘋果創辦人史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）與特斯拉執行長伊隆・馬斯克，這後任的科技明星，都將個人傳記的工作交給同一個人。 2.權威傳記作家沃爾特・艾薩克森分享他對賈伯斯與馬斯克的觀察。他們既相似又不同。 3.他們都改變了世界，但脾氣火爆，但一個會睡在工廠盯製造、一個更注重產品設計，一個每天上X，一個性格低調。

蘋果創辦人史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）與特斯拉執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）有什麼共通點？讓他們的傳記作者分析給你聽。

權威傳記作家沃爾特・艾薩克森（Walter Isaacson）曾任《時代》雜誌執行總編輯、CNN董事長兼執行長，在2011年他寫的《賈伯斯傳》正式發行，而《馬斯克傳》則在今年推出。

「在某種意義上，（馬斯克）他是我們這個時代的史蒂夫．喬布斯，」2021年，艾薩克森在接受Yahoo Finance採訪時說，「他瘋狂到認為自己可以改變世界，因此他可能是真正改變世界的人之一。」

《商業內幕》（Business Insider）整理了他的採訪與貼身觀察，前後代科技產業的超級明星，兩者的共通點或許比你想像的都來得多。

首先，他們都是瘋狂到認為自己可以改變世界的人，而且也真的做到了。

賈伯斯則用蘋果的產品，改變了你我的世界，他讓iPhone擺脫了電話按鍵，實現用手就能在螢幕上移動、控制手機的願景。

馬斯克創辦的SpaceX，在2017年歷史性發射首枚可回收火箭，而特斯拉更成為電動車代名詞，帶動汽車業百年一度的大變革。

第二，他們都擁有火爆的性格。艾薩克森表示，當他們要批評員工時都會說：「那是我聽過的最愚蠢的事情。」

《華爾街日報》2006年提及，賈伯斯是位脾氣暴躁、言語尖酸刻薄的人。雖然該篇文章是為了介紹低調的蘋果二把手，也就是現任的蘋果執行長庫克（Tim Cook）。

而馬斯克表現不佳時，他可能就像是個「蹣跚學步的孩子」，會大發雷霆；BBC紀錄片《馬斯克秀（The Elon Musk Show）》中，曾在特斯拉擔任全球行銷主管的班潔明（Colette Bridgman）提到。

不過，兩位科技狂人也有不同之處。最明顯的就是對於私人生活的揭露。

賈伯斯的生活相對低調，除了產品發表會、知名大學的畢業演講，人們很少能直接對他的私人生活有所了解。

但馬斯克在社群媒體上相當活躍，在自家X（前身為推特）平台上，他一週可以發20則以上的貼文，甚至和追隨者互動，到名人的個人頁面下留言。

《馬斯克傳》中，透露了馬斯克曾要求好萊塢演員女友安柏‧赫德，要Cosplay（變裝）成《鬥陣特攻》最受歡迎的女角「慈悲」。隔天，他就在X貼文上曝光了安柏當時 Cosplay照片。

第二個不同，則是一個待在設計辦公室的時間多，一個喜歡在生產線上走動。

「我想賈伯斯就是一個徹頭徹尾的天才，他會設計產品，無論是Mac還是iPhone，然後被交給中國的某個工廠或其他地方製造。但他從未參觀過工廠，」艾薩克森9月在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）主辦的活動中分享。

但馬斯克不一樣，他甚至睡在工廠，花在工廠生產線上的時間與心力，大約是在辦公室設計產品的十倍，因為他相信設計、優化生產製造的機制，比設計原始產品重要。你必須每個小時都有所進步，不然就無法實現創新。

資料來源：商業內幕、華爾街日報、Yahoo Finance、Forbes、財星、衛報

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