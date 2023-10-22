美股下跌 恐慌指數攀高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股期指20日下挫，以巴交火可能擴大成區域衝突的憂慮，帶動油金價格上揚。路透
美股期指20日下挫，以巴交火可能擴大成區域衝突的憂慮，帶動油金價格上揚。路透

美國股市上周五（20日）收黑，標普500指數跌破被視為空頭指標的200日均線，有恐慌指標之稱的波動率指數則升至3月來最高。本周美企大型股七雄中有四家公司將公布財報，恐怕仍難敵中東衝突和美債殖利率高漲對大盤的影響。

標普500和那斯達克指數上周五分別下跌1.3%和1.5%，道瓊工業指數下跌287點，跌幅0.86%。美股三大指數周線全都收黑。投資人一面受借貸成本大幅上升困擾，一面又擔心中東衝突可能更加惡化。

費城半導體指數上周五下跌1.5%，台積電ADR也受拖累下跌1.7%，台積電業績展望雖優於預期，仍擋不住美國擴大對大陸出口晶片管制的衝擊。台積電大客戶輝達（Nvidia）周線重挫近9%。

City Index和Forex.com分析師拉薩克薩達說：「當前的中東局勢引發石油和股市劇烈波動，迫使投資人重新評估策略，將重點從風險較高的資產轉移到更安全的投資。」

美債價格上周五上漲，殖利率下降。美國10年期公債殖利率收在4.924%，低於周四的4.987%。自聯準會7月底升息以來，美國10年期公債殖利率已上揚超過1個百分點，標普500指數同期間則下跌7.5%。

Townsend & Associates投資長茍特曼說：「長期而言，10年期公債殖利率在5%範圍內相對吸引人。」他將缺工潮降溫視為高利率可能已發揮壓抑經濟效果的徵兆之一，認為債券隨時可能止跌反彈，走勢相反的殖利率則將回落。

本周微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta 都將公布財報。這些大型股是推動標普500指數今年上漲的主力，其他股票表現相形遜色。

據彭博統計，截至上周五上午，標普500指數成分股公司有86家發布財報，其中74%超出分析師預期。

Envestnet的聯席投資長德奧利亞說：「我認為市場已反映財報季轉強的預期，如果企業表現令人失望，會有下跌的風險。」

殖利率 台積電

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