英貿易公使肯特：台灣人這飲品喝出全球Top4！雙邊更該合作

9月才上任的英國商業貿易部駐亞太地區貿易公使肯特，旋即於10月初展開為期五天的訪台行程，拜訪台灣經貿、高科技界，並與英國駐台代表鄧元翰接受《遠見》獨家專訪，揭密英國與台灣下一步的合作可能性。

英國於2023年3月底宣布，成為跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）改組成立後，第一個新加入的成員國，標誌英國脫歐後的貿易重心，逐漸轉往歐亞大陸的另一端，也就是快速崛起的亞太地區。

英國脫歐36計，「入亞」為上策

時序推回至2020年2月1日，英國「脫歐令」正式生效，成為第一個退出歐盟的成員國。三年過去，走過疫情衝擊低谷，通膨陰霾雖依舊難纏，但英國已向前跨進一步，推動「脫歐入亞」進程。

英國官方估算，英國與亞太地區的潛在經貿規模，超過1200億英鎊，正是英國商業貿易部新任駐亞太地區貿易公使肯特（Martin Kent），擔負的重責大任，他旗下掌管約280名貿易專業人才，分屬各大使館、高級專員公署等處。

新官上任三把火，肯特劍指四大方向，包括透過貿易政策，在全英國創造就業與經濟成長、促進英國出口並吸引外資、推廣以規則為本的國際貿易體系，最終目標，是與CPTPP、東南亞國協（ASEAN）等多邊貿易機構開展合作，打通進軍亞太市場門戶。

「英國加入CPTPP後，此區域貿易協定將占全球GDP的15％，」自稱數據狂人的肯特抬出數字，強調CPTPP是英國不容錯過的大好市場，屆時，自由貿易協定（FTA）可拓展至越南、汶萊，「英國對亞太地區的出口，約 85％將涵蓋在FTA內。」肯特補充，CPTPP更是拓展廣泛印太市場的敲門磚，尤其是2050年，全球經濟成長和中產消費者都將集中在印太地區，若英國出口商品可享有零關稅等優惠，將擴大競爭力。

有鑑於英國是第一個成功加入 CPTPP的會員國，對其他有意加入的國家來說，這個突破先例的里程碑別具意義，同時也意味英國在成員國「共識決」中，占有一席之地，掌握1／12的生殺大權。當前位於審核隊伍的國家，包括韓國、烏克蘭、哥斯大黎加等，其中又以兩岸最受關注。對此，英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）表示，任何一個申請國，都需經過漫長和嚴格的審查過程，而英國會與其他成員國一同，致力維護高規格的檢核門檻。

不只晶片重鎮，台灣是全球第四大「蘇威」市場

對CPTPP之外的台灣市場，英國也快馬加鞭，積極深化雙邊關係。肯特上任駐亞太貿易公使後，首次出訪就落腳台灣，拜訪經貿界、高科技界大佬，凸顯對台灣的重視。肯特此行，意在商討7月敲定的「深化貿易伙伴關係」（ETP），並針對11月在倫敦登場的「第26屆台英經貿對話」（UK-Taiwan Trade Talks），討論會前議題與後續準備。

從數據上來看，台灣是英國在亞太的第五大貿易伙伴，英國則是台灣在歐洲的第三大貿易國，2022年台灣、英國的雙邊貿易額達86億英鎊，英國對台灣商品出口額更年增超過18％，顯現雙邊貿易近年愈趨繁盛。

有趣的是，全球頗負盛名的蘇格蘭威士忌，相當符合台灣人胃口。肯特透露，此行與約翰走路（Johnnie Walker）、蘇格登（Singleton）等知名品牌代理商帝亞吉歐（Diageo）會面，原因在於台灣雖小，酒量卻頗驚人，奪下「蘇威」出口的全球第四大市場。

除了令人意想不到的酒飲交流，肯特也列舉數家與英國合作密切的台灣企業，包括人工智慧大數據分析公司大猩猩科技（Gorilla Technologies），總部已於1月底遷至倫敦，並斥資3000萬英鎊，建設研發中心；製造磷酸鐵鋰電池的立凱電能科技（Aleees），也於倫敦設立歐洲總部，擔綱英國淨零計畫的重要助力。

肯特補充，英國新創環境排名全球第三，創投市場更領先全歐，此行特別拜訪台灣最大天使投資社群「識富天使會」（Smart Capital Investors Club），交流經驗與後續合作機會。尤其，英國將於11月舉辦第二屆全球投資高峰會（Global Investment Summit），吸引逾200位國際知名的投資人出席，考慮到2021年登場的首屆高峰會，為英國吸金近百億英鎊，對台英投資市場可謂大好機會。

英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）表示，對台英在高科技業的合作滿心期待，「我相信，英國和台灣的合作機會，只會愈來愈多。」遠見記者張智傑攝

ETP聚焦數位貿易網絡，加強半導體雙邊投資

針對高科技界的合作，英國是化合物半導體的領頭羊，可說是有備而來。英國政府早在5月，便已發布「國家半導體策略」，有意尋求國際合作，聚焦強化英國在亞太區域的發展。9月初登場的SEMICON Taiwan，是英國首度在國際半導體展中，設立國家館，展出19家英國開創性新興半導體企業；近年工研院與英方積極合作，於南威爾斯落成的英國化合物半導體應用創新中心（CSA Catapult），協作範圍包括人工智慧、通訊、量子科技、醫療科技，也擴及太空領域。

鄧元翰表示，對台英在高科技業的合作滿心期待，尤其隨著電動車、智慧城市、電信、醫療保健等領域，對電子產品與高階晶片的需求不斷攀升，「我相信，英國和台灣的合作機會，只會愈來愈多。」

另外，7月宣布啟動的ETP，也將成為加速推動雙邊高科技合作的「順風車」。肯特透露，英方正著重部署「數位貿易網絡」，台灣被列為此計畫的重點市場，如數位發展部部長唐鳳年初率團出訪英國，顯現台英合作持續深化。

全球化英國，拓展亞太市場

CPTPP是英國自2020年正式脫歐後，參與規模最大的貿易協定，可謂一場及時雨，讓英國跨越藩籬、「飄洋過海」，探索與亞太市場的潛在貿易與合作機會。這個曾經的日不落帝國，曾受脫歐與疫情的雙重打擊，如今千帆再度揚起，拓展「全球化英國」的可能性。

英國商業貿易部新任駐亞太地區貿易公使肯特（Martin Kent）。遠見記者張智傑攝

公使簡歷

肯特Martin Kent

現職：英國商業貿易部新任駐亞太地區貿易公使

學歷：劍橋大學聖約翰學院

經歷：英國駐日本大使館公使兼使團副團長、在英國商業貿易部擔任署長、英國駐非洲地區副貿易公使

翻譯逐字稿整理：邱祐慶

（本文出自2023.10.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）