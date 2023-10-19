馬斯克憂高利率澆熄EV買氣 特斯拉放慢擴大產能步調

特斯拉（Tesla）18日加入通用、福特汽車對擴大汽車製造產能持審慎態度的行列，理由是經濟不確定性，而且對需求減緩感到擔憂。執行長馬斯克更明白表示，他擔心高利率對購車者的衝擊，特斯拉對於在墨西哥設廠的計畫感到猶豫。

馬斯克說，儘管已經大幅度降價，但他擔心較高的利率導致潛在消費者無法負擔購車，在推動墨西哥建廠計畫前，他會等待經濟局勢明朗。

馬斯克在公布財報後的會議上表示：「如果經濟存在不確定性，人們不願購買新車。」他提到，美國勞工面臨「月光壓力」，也就是領到薪水就全拿去支付帳單了。馬斯克說：「我不想在不確定性中加速。」

實際上，不僅特斯拉，其他車廠和電動車新創公司也已發出警訊。

通用汽車17日表示，將讓墨西哥廠的重型皮卡車Chevrolet Silverado和GMC Sierra電動皮卡車的生產延後一年，理由是電動車需求疲軟。

福特汽車上周也表示，生產電動F-150輕型皮卡的工廠在三班制排班中減少一個班。福特在7月把提高電動車產量的行動放緩，把投資挪往商用車與混合動力車。

電動車新創公司Lucid 17日公布，第3季生產銳減近30%，儘管提供大幅折扣，但交車數僅小幅增加，這引發該品牌Air luxury電動車的需求疑慮。

亞馬遜投資的電動皮卡與SUV新創業者Rivian本月也令投資人失望，沒有調高全年產量預估。

加拿大皇家銀行資本市場全球汽車分析師納拉揚表示：「這確實凸顯出短期內電動車需求可能放緩。不過這偏向和定價、可負擔能力有關，而不是拒絕採用電動車。」

納拉揚表示，他預期這種情況會隨著電動車降價和低價車款的出現而有所改善。