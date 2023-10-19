馬元跌至25年來谷底 受美元強勢和大陸經濟放緩影響

馬來西亞貨幣馬元周四跌到亞洲金融危機以來最低價位，受到美元走強和兩國利差拉大的影響。

馬元周四貶值0.3%至1美元兌4.7635馬元，跌到1998年以來最低價位。在亞洲貨幣之中，馬元是今年以來除日圓之外表現最差的貨幣。

馬元最近再掀跌勢，是因以哈戰爭疑慮加劇，避險需求推動美元走強。此外，馬來西亞8月出口連續六個月下滑，部分原因在於馬來西亞最大貿易夥伴中國大陸經濟放緩。

馬來西亞央行7月以來暫停升息，因為全球央行至今大都偏鷹，相形之下成了馬元的阻力。馬來西亞隔夜政策利率低於美國聯邦基金利率區間高端之間的利差已是歷來最大。