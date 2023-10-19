油價大漲約2% 金價勁揚1% 都因中東衝突升級

國際油價周三（18日）大漲近2%，因美國原油庫存降幅大於預期，且伊朗呼籲穆斯林國家對以色列實施石油禁運，市場擔憂全球供應；金價周三上漲1%至逾兩個月高位，盤中一度躍升至8月初來最高，因為中東衝突加劇提升避險需求。

油價大漲近2%至兩周最高

布蘭特原油12月期貨上漲1.60美元，漲幅1.8%，結算價報每桶91.50美元；西德州原油11月期貨上漲1.66美元，漲幅1.9%，結算價報88.32美元。兩大指標原油在觸及盤中高點時都上漲3美元以上。

美國能源資訊局（EIA）表示，在截至10月13日的一周內，美國原油庫存驟降450萬桶。這一數字遠大於路透訪查分析師預測的減少30萬桶。周二，美國石油協會（API）公布上周原油庫存減少440萬桶。 這是五周以來美國原油庫存第四周下降。

奧克拉荷馬州庫欣貯油設施的供應量減少80萬桶，降至2014年10月以來的最低水平，引發了人們對美國石油期貨交割點剩餘石油量的擔憂。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「這份報告中最令人擔憂的是奧克拉荷馬州庫欣......那裡的庫存正降至危險的低水準，這應該對整個油市帶來支撐。」

Flynn指出，伊朗外長Hossein Amirabdollahian在加薩一家醫院發生爆炸造成數百名巴勒斯坦人死亡後敦促對以色列實施石油禁運，油價應聲觸及日高。以色列和巴勒斯坦官員均指責對方應為此負責。

石油輸出國組織（OPEC）的四位消息人士對路透表示，該組織並未計劃就伊朗的呼籲立即採取任何行動。

約旦取消了原定與美國總統拜登、埃及和巴勒斯坦領導人舉行的峰會。拜登周三抵達以色列，承諾在以色列與哈瑪斯的戰爭中支持以色列，並支持以色列關於哈瑪斯造成醫院爆炸的說法。

金價上漲逾1% 達兩個多月來最高點

現貨黃金價格上漲1.27%，至每英兩1,947.55美元，此前曾觸及8月1日以來的最高點；美國黃金期貨收高1.7%，報1,968.3美元。

Sprott資產管理公司投資組合經理人Ryan McIntyre表示：「如果地緣政治衝突升級，黃金可能在短期內突破2,000美元。此外，如果聯準會暫停升息或暗示未來升息的可能性降低，也將被視為利多因素。」

在政治和金融環境不確定性的背景下，黃金被認為是一種避險資產，10月份迄今已攀升了5%以上。在避險情緒的影響下，華爾街的主要股市下跌。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：「如果中東局勢緩和下來，黃金將會回檔，但目前市場預期局勢會進一步升級。」

現貨白銀漲0.2%，至22.87美元；白金跌1.4%，至884.89美元；鈀金跌1%，至1,132.61美元。